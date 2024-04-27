В Москве подожгли спасательный вертолет Ка-32

В ночь на 26 апреля был совершен поджог вертолета, принадлежавшего государственному казенному учреждению (ГКУ) «Московский авиационный центр». Об этом сообщил источник, близкий к МВД.
«Неизвестными лицами был совершен поджог вертолета. В 03:09 мск на месте работали две спасательные машины аэропорта Остафьево», — заявил источник РБК. Он же отметил, что огонь охватил примерно 30 квадратных метров.
Следователи обнаружили на месте ЧП пять стеклянных бутылок и одну пластиковую, монтировку, сумку для сменной обуви, пару перчаток и обрывки колючей проволоки. От тар шел запах горючей жидкости. Возбуждено уголовное дело.
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