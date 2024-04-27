В Москве подожгли спасательный вертолет Ка-32

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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, пожарный
Площадь возгорания в Остафьево составляет 30 кв. м Фото:

В ночь на 26 апреля был совершен поджог вертолета, принадлежавшего государственному казенному учреждению (ГКУ) «Московский авиационный центр». Об этом сообщил источник, близкий к МВД.

«Неизвестными лицами был совершен поджог вертолета. В 03:09 мск на месте работали две спасательные машины аэропорта Остафьево», — заявил источник РБК. Он же отметил, что огонь охватил примерно 30 квадратных метров.

Следователи обнаружили на месте ЧП пять стеклянных бутылок и одну пластиковую, монтировку, сумку для сменной обуви, пару перчаток и обрывки колючей проволоки. От тар шел запах горючей жидкости. Возбуждено уголовное дело.

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В ночь на 26 апреля был совершен поджог вертолета, принадлежавшего государственному казенному учреждению (ГКУ) «Московский авиационный центр». Об этом сообщил источник, близкий к МВД. «Неизвестными лицами был совершен поджог вертолета. В 03:09 мск на месте работали две спасательные машины аэропорта Остафьево», — заявил источник РБК. Он же отметил, что огонь охватил примерно 30 квадратных метров. Следователи обнаружили на месте ЧП пять стеклянных бутылок и одну пластиковую, монтировку, сумку для сменной обуви, пару перчаток и обрывки колючей проволоки. От тар шел запах горючей жидкости. Возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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