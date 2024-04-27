Происшествия В Москве подожгли спасательный вертолет Ка-32 27 апреля 2024 в 17:08 Размер текста - 17 + Площадь возгорания в Остафьево составляет 30 кв. м Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ночь на 26 апреля был совершен поджог вертолета, принадлежавшего государственному казенному учреждению (ГКУ) «Московский авиационный центр». Об этом сообщил источник, близкий к МВД. «Неизвестными лицами был совершен поджог вертолета. В 03:09 мск на месте работали две спасательные машины аэропорта Остафьево», — заявил источник РБК. Он же отметил, что огонь охватил примерно 30 квадратных метров. Следователи обнаружили на месте ЧП пять стеклянных бутылок и одну пластиковую, монтировку, сумку для сменной обуви, пару перчаток и обрывки колючей проволоки. От тар шел запах горючей жидкости. Возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ночь на 26 апреля был совершен поджог вертолета, принадлежавшего государственному казенному учреждению (ГКУ) «Московский авиационный центр». Об этом сообщил источник, близкий к МВД. «Неизвестными лицами был совершен поджог вертолета. В 03:09 мск на месте работали две спасательные машины аэропорта Остафьево», — заявил источник РБК. Он же отметил, что огонь охватил примерно 30 квадратных метров. Следователи обнаружили на месте ЧП пять стеклянных бутылок и одну пластиковую, монтировку, сумку для сменной обуви, пару перчаток и обрывки колючей проволоки. От тар шел запах горючей жидкости. Возбуждено уголовное дело. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям