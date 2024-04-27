В Свердловской области изменят маршруты поездов на майские праздники

27 апреля 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

В СвЖД призывали свердловчан уточнять расписание при планировании поездки Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области на время майских праздников увеличат количество электричек, а также изменят маршруты пригородных поездов. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги. «Скорый поезд „Финист“ Екатеринбург — Верхотурье — Екатеринбург совершит дополнительные рейсы 29 и 30 апреля, 1, 9 и 10 мая. Дополнительный „субботний“ поезд Екатеринбург — Каменск-Уральский будет курсировать 28 апреля и 9 мая (вместо рейсов 27 апреля и 11 мая). Пригородные поезда „Орлан“ Челябинск — Екатеринбург (отправление в 13:38) и Екатеринбург — Челябинск совершат дополнительные рейсы 30 апреля, 1, 2, 7, 8 и 9 мая», — пояснили в СвЖД. Кроме того, с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая будут курсировать рейсы электричек из Екатеринбурга в Мурзинку, Нижний Тагил, Полевской. В эти же дни отменят рейсы, курсирующие только в рабочие дни. А порядок выезда некоторых скорых пригородных поездов «Финист» из Екатеринбурга в направлении Шали, Кузино, Карпинска и Серова изменится с 27 апреля по 12 мая. Ранее URA.RU сообщало, что маршрут поезда Челябинск — Каменск-Уральский временно сократили. Причиной стали ремонтные работы на участке Сипавские пруды — пост Синарский-1 и на станции Сипавские пруды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области на время майских праздников увеличат количество электричек, а также изменят маршруты пригородных поездов. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги. «Скорый поезд „Финист“ Екатеринбург — Верхотурье — Екатеринбург совершит дополнительные рейсы 29 и 30 апреля, 1, 9 и 10 мая. Дополнительный „субботний“ поезд Екатеринбург — Каменск-Уральский будет курсировать 28 апреля и 9 мая (вместо рейсов 27 апреля и 11 мая). Пригородные поезда „Орлан“ Челябинск — Екатеринбург (отправление в 13:38) и Екатеринбург — Челябинск совершат дополнительные рейсы 30 апреля, 1, 2, 7, 8 и 9 мая», — пояснили в СвЖД. Кроме того, с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая будут курсировать рейсы электричек из Екатеринбурга в Мурзинку, Нижний Тагил, Полевской. В эти же дни отменят рейсы, курсирующие только в рабочие дни. А порядок выезда некоторых скорых пригородных поездов «Финист» из Екатеринбурга в направлении Шали, Кузино, Карпинска и Серова изменится с 27 апреля по 12 мая. Ранее URA.RU сообщало, что маршрут поезда Челябинск — Каменск-Уральский временно сократили. Причиной стали ремонтные работы на участке Сипавские пруды — пост Синарский-1 и на станции Сипавские пруды.