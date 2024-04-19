Маршрут поезда из Челябинска в Каменск-Уральский временно сократили

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Маршрут поезда изменили до конца апреля Фото:

Маршрут поезда Челябинск — Каменск-Уральский (Свердловская область) временно сократили. Как сообщили в пресс-службе Свердловской пассажирской компании (СПК), до конца апреля изменится конечный пункт назначения.

«Поезд № 6258 Челябинск — Каменск-Уральский временно изменит конечный пункт своего следования. С 22 по 30 апреля поезд будет курсировать только до станции Нижняя», — рассказали в СПК.

Причиной стали ремонтные работы на участке Сипавские пруды — пост Синарский-1 и на станции Сипавские пруды. Расписание движения поезда на оставшемся участке Челябинск — Нижняя останется без изменений. Железнодорожники призвали пассажиров внимательно относиться к планированию своих поездок и заранее уточнять расписание на интересующих их направлениях. Для этого можно воспользоваться ресурсами: мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сайтом СПК или информацией на станциях.

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Маршрут поезда Челябинск — Каменск-Уральский (Свердловская область) временно сократили. Как сообщили в пресс-службе Свердловской пассажирской компании (СПК), до конца апреля изменится конечный пункт назначения. «Поезд № 6258 Челябинск — Каменск-Уральский временно изменит конечный пункт своего следования. С 22 по 30 апреля поезд будет курсировать только до станции Нижняя», — рассказали в СПК. Причиной стали ремонтные работы на участке Сипавские пруды — пост Синарский-1 и на станции Сипавские пруды. Расписание движения поезда на оставшемся участке Челябинск — Нижняя останется без изменений. Железнодорожники призвали пассажиров внимательно относиться к планированию своих поездок и заранее уточнять расписание на интересующих их направлениях. Для этого можно воспользоваться ресурсами: мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сайтом СПК или информацией на станциях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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