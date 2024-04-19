Маршрут поезда из Челябинска в Каменск-Уральский временно сократили

19 апреля 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Маршрут поезда изменили до конца апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Маршрут поезда Челябинск — Каменск-Уральский (Свердловская область) временно сократили. Как сообщили в пресс-службе Свердловской пассажирской компании (СПК), до конца апреля изменится конечный пункт назначения. «Поезд № 6258 Челябинск — Каменск-Уральский временно изменит конечный пункт своего следования. С 22 по 30 апреля поезд будет курсировать только до станции Нижняя», — рассказали в СПК. Причиной стали ремонтные работы на участке Сипавские пруды — пост Синарский-1 и на станции Сипавские пруды. Расписание движения поезда на оставшемся участке Челябинск — Нижняя останется без изменений. Железнодорожники призвали пассажиров внимательно относиться к планированию своих поездок и заранее уточнять расписание на интересующих их направлениях. Для этого можно воспользоваться ресурсами: мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сайтом СПК или информацией на станциях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Маршрут поезда Челябинск — Каменск-Уральский (Свердловская область) временно сократили. Как сообщили в пресс-службе Свердловской пассажирской компании (СПК), до конца апреля изменится конечный пункт назначения. «Поезд № 6258 Челябинск — Каменск-Уральский временно изменит конечный пункт своего следования. С 22 по 30 апреля поезд будет курсировать только до станции Нижняя», — рассказали в СПК. Причиной стали ремонтные работы на участке Сипавские пруды — пост Синарский-1 и на станции Сипавские пруды. Расписание движения поезда на оставшемся участке Челябинск — Нижняя останется без изменений. Железнодорожники призвали пассажиров внимательно относиться к планированию своих поездок и заранее уточнять расписание на интересующих их направлениях. Для этого можно воспользоваться ресурсами: мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сайтом СПК или информацией на станциях.