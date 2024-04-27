Курганский сенатор Муратов в шестой раз стал дедом

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Открытие на СКТБ «Курганприбор» производства полистирольной пленки. Курган , муратов сергей
У курганского сенатора родился шестой внук Фото:

У курганского сенатора Сергея Муратова родилась внучка. Радостное событие произошло в семье его старшей дочери Марии, родившей своего четвертого ребенка. Это шестой внук политика — еще две девочки есть у другой дочери сенатора Ксении. Об этом URA.RU сообщили источники из окружения сенатора.

«У Теребениной Марии Сергеевны родилась девочка», — рассказали источники. Радостное событие произошло 24 апреля.

Отцом новорожденной является руководитель исполкома Народного фронта в Курганской области Федор Теребенин. Теперь у сенатора четыре внучки и два внука. Редакция URA.RU поздравляет родителей и политика с рождением ребенка, желает всем здоровья.

Ранее URA.RU сообщало, что внуки курганского сенатора отправились в путешествие по святым местам. Сенатор сообщил, что его зятья и внуки поехали в храм на горе Афон в Греции.

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У курганского сенатора Сергея Муратова родилась внучка. Радостное событие произошло в семье его старшей дочери Марии, родившей своего четвертого ребенка. Это шестой внук политика — еще две девочки есть у другой дочери сенатора Ксении. Об этом URA.RU сообщили источники из окружения сенатора. «У Теребениной Марии Сергеевны родилась девочка», — рассказали источники. Радостное событие произошло 24 апреля. Отцом новорожденной является руководитель исполкома Народного фронта в Курганской области Федор Теребенин. Теперь у сенатора четыре внучки и два внука. Редакция URA.RU поздравляет родителей и политика с рождением ребенка, желает всем здоровья. Ранее URA.RU сообщало, что внуки курганского сенатора отправились в путешествие по святым местам. Сенатор сообщил, что его зятья и внуки поехали в храм на горе Афон в Греции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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