Курганский сенатор Муратов в шестой раз стал дедом

У курганского сенатора родился шестой внук Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У курганского сенатора Сергея Муратова родилась внучка. Радостное событие произошло в семье его старшей дочери Марии, родившей своего четвертого ребенка. Это шестой внук политика — еще две девочки есть у другой дочери сенатора Ксении. Об этом URA.RU сообщили источники из окружения сенатора.

«У Теребениной Марии Сергеевны родилась девочка», — рассказали источники. Радостное событие произошло 24 апреля.

Отцом новорожденной является руководитель исполкома Народного фронта в Курганской области Федор Теребенин. Теперь у сенатора четыре внучки и два внука. Редакция URA.RU поздравляет родителей и политика с рождением ребенка, желает всем здоровья.

Ранее URA.RU сообщало, что внуки курганского сенатора отправились в путешествие по святым местам. Сенатор сообщил, что его зятья и внуки поехали в храм на горе Афон в Греции.