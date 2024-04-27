Минобороны РФ отчиталось о взятии двух населенных пунктов в ДНР

За неделю ВС РФ освободили населенные пункты Новомихайловка и Богдановка ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения „Южной“ группировки войск освободили населенные пункты Новомихайловка и Богдановка Донецкой Народной Республики, и продвинулись в глубину обороны противника», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Также в ДНР были отражены 19 контратаках ВСУ. Они пытались прорваться около Богдановки, Победы, Красногоровки и других населенных пунктов.
Противник потерял почти четыре тысячи военных на этом участке фронта. В Минобороны сообщили об уничтожении 22 полевых складов боеприпасов и 17 станций радиоэлектронной борьбы и другой военной техники. Зачистка от солдат ВСУ в Новомихайловке началась 21 апреля.
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За неделю ВС РФ освободили населенные пункты Новомихайловка и Богдановка ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения „Южной“ группировки войск освободили населенные пункты Новомихайловка и Богдановка Донецкой Народной Республики, и продвинулись в глубину обороны противника», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Также в ДНР были отражены 19 контратаках ВСУ. Они пытались прорваться около Богдановки, Победы, Красногоровки и других населенных пунктов. Противник потерял почти четыре тысячи военных на этом участке фронта. В Минобороны сообщили об уничтожении 22 полевых складов боеприпасов и 17 станций радиоэлектронной борьбы и другой военной техники. Зачистка от солдат ВСУ в Новомихайловке началась 21 апреля.