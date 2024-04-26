26 апреля 2024

«Кубышка» «Сургутнефтегаза» выросла на 150 миллиардов рублей в 2024 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Логотипы нефтяных компаний. Клипарт. Тюмень, знак, логотип, сургутнефтегаз, фирменная эмблема
«Кубышка» «Сургутнефтегаза» приблизилась к шести триллионам рублей Фото:

«Кубышка» (ликвидные активы) «Сургутнефтегаза» увеличилась на 150 миллиардов рублей за первые три месяца 2024 года. В настоящее время, по данным отчетности, показатель составляет 5,83 трлн рублей.

«Ликвидные активы, или так называемая „кубышка“ „Сургутнефтегаза“ по итогам первого квартала 2024 года выросли примерно на 150 млрд рублей и достигли 5,83 трлн рублей. На конец 2023 года этот показатель составлял 5,68 трлн рублей, на конец 2022 года — 4,29 трлн рублей», — рассчитали аналитики «Интерфакса».

Ликвидные активы представляют собой средства, которые компания может быстро превратить в наличные без значительной потери стоимости. Они включают в себя краткосрочные финансовые вложения, денежные средства и долгосрочные депозиты. Для «Сургутнефтегаза», как и для многих других компаний, работающих на международном уровне, важным фактором является валютный курс, поскольку значительная часть активов предприятия размещена в иностранной валюте.

Ранее URA.RU писало, что в 2023 году выросла чистая прибыль «Сургутнефтегаза». По данным отчета компании, она составила 1,3 триллиона рублей.

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«Кубышка» (ликвидные активы) «Сургутнефтегаза» увеличилась на 150 миллиардов рублей за первые три месяца 2024 года. В настоящее время, по данным отчетности, показатель составляет 5,83 трлн рублей. «Ликвидные активы, или так называемая „кубышка“ „Сургутнефтегаза“ по итогам первого квартала 2024 года выросли примерно на 150 млрд рублей и достигли 5,83 трлн рублей. На конец 2023 года этот показатель составлял 5,68 трлн рублей, на конец 2022 года — 4,29 трлн рублей», — рассчитали аналитики «Интерфакса». Ликвидные активы представляют собой средства, которые компания может быстро превратить в наличные без значительной потери стоимости. Они включают в себя краткосрочные финансовые вложения, денежные средства и долгосрочные депозиты. Для «Сургутнефтегаза», как и для многих других компаний, работающих на международном уровне, важным фактором является валютный курс, поскольку значительная часть активов предприятия размещена в иностранной валюте. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году выросла чистая прибыль «Сургутнефтегаза». По данным отчета компании, она составила 1,3 триллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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