«Кубышка» «Сургутнефтегаза» выросла на 150 миллиардов рублей в 2024 году

27 апреля 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

«Кубышка» «Сургутнефтегаза» приблизилась к шести триллионам рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU «Кубышка» (ликвидные активы) «Сургутнефтегаза» увеличилась на 150 миллиардов рублей за первые три месяца 2024 года. В настоящее время, по данным отчетности, показатель составляет 5,83 трлн рублей. «Ликвидные активы, или так называемая „кубышка“ „Сургутнефтегаза“ по итогам первого квартала 2024 года выросли примерно на 150 млрд рублей и достигли 5,83 трлн рублей. На конец 2023 года этот показатель составлял 5,68 трлн рублей, на конец 2022 года — 4,29 трлн рублей», — рассчитали аналитики «Интерфакса». Ликвидные активы представляют собой средства, которые компания может быстро превратить в наличные без значительной потери стоимости. Они включают в себя краткосрочные финансовые вложения, денежные средства и долгосрочные депозиты. Для «Сургутнефтегаза», как и для многих других компаний, работающих на международном уровне, важным фактором является валютный курс, поскольку значительная часть активов предприятия размещена в иностранной валюте. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году выросла чистая прибыль «Сургутнефтегаза». По данным отчета компании, она составила 1,3 триллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Кубышка» (ликвидные активы) «Сургутнефтегаза» увеличилась на 150 миллиардов рублей за первые три месяца 2024 года. В настоящее время, по данным отчетности, показатель составляет 5,83 трлн рублей. «Ликвидные активы, или так называемая „кубышка“ „Сургутнефтегаза“ по итогам первого квартала 2024 года выросли примерно на 150 млрд рублей и достигли 5,83 трлн рублей. На конец 2023 года этот показатель составлял 5,68 трлн рублей, на конец 2022 года — 4,29 трлн рублей», — рассчитали аналитики «Интерфакса». Ликвидные активы представляют собой средства, которые компания может быстро превратить в наличные без значительной потери стоимости. Они включают в себя краткосрочные финансовые вложения, денежные средства и долгосрочные депозиты. Для «Сургутнефтегаза», как и для многих других компаний, работающих на международном уровне, важным фактором является валютный курс, поскольку значительная часть активов предприятия размещена в иностранной валюте. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году выросла чистая прибыль «Сургутнефтегаза». По данным отчета компании, она составила 1,3 триллиона рублей.