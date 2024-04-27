Mash: экс-замглавы Минобороны оформил шикарный особняк на водителя. Видео

27 апреля 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Тимур Иванов задержан за получение взятки в более одного миллиарда рублей Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Бывший замминистр главы Минобороны РФ Тимур Иванов оформил старинный особняк из романа «Мастер и Маргарита» на своего водителя. Однако команда Иванова за него не платила около двух лет, сообщает telegram-канал Mash. «Особняк из „Мастера и Маргариты“ Иванова взят в аренду на 49 лет. И оформлен на его водителя Станислава Кузнецова с плавающей ставкой в 1-2 млн рублей в год. Для дома в центре Москвы это копейки, но даже их команда экс-замминистра обороны не платила около двух лет», — говорится в материале. Имение оформлено на ООО «Дворянское гнездо» с 2013 года. Согласно документам, им владеет Кузнецов. В 2019 году арендодатель потребовал отдать 524 тысячи рублей долга по пеням. Они накопились за два года неуплаты. «Дворянское гнездо» за последние два года ушло в убыток на 24 миллиона рублей, говорится в материале. В прошлом году задокументированный оборот компании составил 4,2 миллиона рублей, а в 2022 году выручки не было. Ранее в домах, которые связаны с Тимуром Ивановым, прошли обыски. Среди них и особняк «Мастер и Маргарита». Помимо этого команда замминистра строила «родовое гнездо» на берегу Волги за два миллиарда рублей. Он создан по образу и подобию известного усадебного комплекса «Знаменское-Раек». Его площадь — восемь гектаров. Сам Иванов находится под арестом. Его обвиняют в получении взятки в более одного миллиарда рублей. В эту сумму входят материальные блага и услуги крупных подрядчиков, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший замминистр главы Минобороны РФ Тимур Иванов оформил старинный особняк из романа «Мастер и Маргарита» на своего водителя. Однако команда Иванова за него не платила около двух лет, сообщает telegram-канал Mash. «Особняк из „Мастера и Маргариты“ Иванова взят в аренду на 49 лет. И оформлен на его водителя Станислава Кузнецова с плавающей ставкой в 1-2 млн рублей в год. Для дома в центре Москвы это копейки, но даже их команда экс-замминистра обороны не платила около двух лет», — говорится в материале. Имение оформлено на ООО «Дворянское гнездо» с 2013 года. Согласно документам, им владеет Кузнецов. В 2019 году арендодатель потребовал отдать 524 тысячи рублей долга по пеням. Они накопились за два года неуплаты. «Дворянское гнездо» за последние два года ушло в убыток на 24 миллиона рублей, говорится в материале. В прошлом году задокументированный оборот компании составил 4,2 миллиона рублей, а в 2022 году выручки не было. Ранее в домах, которые связаны с Тимуром Ивановым, прошли обыски. Среди них и особняк «Мастер и Маргарита». Помимо этого команда замминистра строила «родовое гнездо» на берегу Волги за два миллиарда рублей. Он создан по образу и подобию известного усадебного комплекса «Знаменское-Раек». Его площадь — восемь гектаров. Сам Иванов находится под арестом. Его обвиняют в получении взятки в более одного миллиарда рублей. В эту сумму входят материальные блага и услуги крупных подрядчиков, пишет RT.