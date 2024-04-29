Каким будет валютный курс в мае

Аналитики: доллар в мае будет держаться в коридоре 91—95 рублей

29 апреля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Отказ от продажи валютной выручки поднимет доллар до 100 рублей, сказал Павел Журавлев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В мае доллар будет находиться в диапазоне 91—95 рублей и не должен резко подорожать благодаря повышенной ключевой ставке. Таким прогнозом с URA.RU поделился замдиректора развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Вадим Шамин. «Полагаем, что в мае валютная пара доллар/рубль будет находиться в коридоре 91—95 рублей, а евро/рубль — 98—102 рубля, юань/рубль — 12,5—13,5 рубля. Поддержку российской валюте продолжает оказывать двузначная ключевая ставка Банка России. В своем выступлении в Госдуме в начале апреля председатель регулятора Эльвира Набиуллина особо отметила роль повышенной ставки в стабилизации курса рубля. Также в очередной раз было подчеркнуто, что смягчение монетарной политики возможно только после устойчивого снижения инфляции, а для этого требуется длительный период», — сказал Вадим Шамин. Начальник отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Павел Журавлев считает, что в этих значениях курс может продержаться не только в мае. «В случае пролонгации действующего до конца апреля указа президента РФ об обязательной продаже валютной выручки можно ожидать курс рубля в течение следующих двух месяцев в диапазоне 92—95 рублей. Умеренное ослабление может быть вызвано ростом нефтегазовых доходов. В этом случае Минфин в рамках бюджетного правила будет приобретать золото и иностранную валюту — с 5 апреля до 7 мая ежедневный объем составит 11,2 млрд рублей, а соответствующий рост предложения в рамках обязательной продажи валюты может произойти с определенным лагом, вызванным замедлением расчетов на фоне роста санкционного давления на иностранные банки», — объяснил эксперт URA.RU. По его словам, рубль может и начать падать. «В случае отказа от пролонгации указа курс может вернуться к отметке 100 рублей за доллар. Сглаживающим фактором может выступить предоставленное с этого года право Банку России ограничивать сделки отдельных участников, если это создает угрозу финансовой стабильности рынка. Такой механизм может предотвратить спекулятивные сделки в ожидании значительного ослабления рубля. Учитывая разное видение правительства РФ и Банка России решения вопроса о необходимости пролонгации указа о продаже экспортной выручки и отсутствие озвученного решения за неделю до окончания его срока действия, можно сделать предположение о поиске компромисса», — отметил Журавлев. Сильного снижения доллара ждать не приходится, подчеркнул аналитик. «На фоне роста нефтяных цен может быть принято решение о снижении требований к доле продаваемой валюты, что позволит удержать рубль в диапазоне 92-95 рублей. При этом, значительного укрепления рубля ожидать вряд ли стоит, в том числе по причине заложенного в бюджет 2024 года среднего курса на уровне 90 рублей за доллар», — сообщил собеседник агентства. Ранее экономист, эксперт в области финансов и кредитования, автор более тысячи публикаций по экономике, финансовым рынкам и повышению прозрачности экономики России, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил URA.RU, что во втором полугодии 2024 года (с июля) курс доллара может вновь составить 100 рублей. Связано это с грядущей обязательной отменой продажи валютной выручки и высокой инфляцией в США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В мае доллар будет находиться в диапазоне 91—95 рублей и не должен резко подорожать благодаря повышенной ключевой ставке. Таким прогнозом с URA.RU поделился замдиректора развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Вадим Шамин. «Полагаем, что в мае валютная пара доллар/рубль будет находиться в коридоре 91—95 рублей, а евро/рубль — 98—102 рубля, юань/рубль — 12,5—13,5 рубля. Поддержку российской валюте продолжает оказывать двузначная ключевая ставка Банка России. В своем выступлении в Госдуме в начале апреля председатель регулятора Эльвира Набиуллина особо отметила роль повышенной ставки в стабилизации курса рубля. Также в очередной раз было подчеркнуто, что смягчение монетарной политики возможно только после устойчивого снижения инфляции, а для этого требуется длительный период», — сказал Вадим Шамин. Начальник отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Павел Журавлев считает, что в этих значениях курс может продержаться не только в мае. «В случае пролонгации действующего до конца апреля указа президента РФ об обязательной продаже валютной выручки можно ожидать курс рубля в течение следующих двух месяцев в диапазоне 92—95 рублей. Умеренное ослабление может быть вызвано ростом нефтегазовых доходов. В этом случае Минфин в рамках бюджетного правила будет приобретать золото и иностранную валюту — с 5 апреля до 7 мая ежедневный объем составит 11,2 млрд рублей, а соответствующий рост предложения в рамках обязательной продажи валюты может произойти с определенным лагом, вызванным замедлением расчетов на фоне роста санкционного давления на иностранные банки», — объяснил эксперт URA.RU. По его словам, рубль может и начать падать. «В случае отказа от пролонгации указа курс может вернуться к отметке 100 рублей за доллар. Сглаживающим фактором может выступить предоставленное с этого года право Банку России ограничивать сделки отдельных участников, если это создает угрозу финансовой стабильности рынка. Такой механизм может предотвратить спекулятивные сделки в ожидании значительного ослабления рубля. Учитывая разное видение правительства РФ и Банка России решения вопроса о необходимости пролонгации указа о продаже экспортной выручки и отсутствие озвученного решения за неделю до окончания его срока действия, можно сделать предположение о поиске компромисса», — отметил Журавлев. Сильного снижения доллара ждать не приходится, подчеркнул аналитик. «На фоне роста нефтяных цен может быть принято решение о снижении требований к доле продаваемой валюты, что позволит удержать рубль в диапазоне 92-95 рублей. При этом, значительного укрепления рубля ожидать вряд ли стоит, в том числе по причине заложенного в бюджет 2024 года среднего курса на уровне 90 рублей за доллар», — сообщил собеседник агентства. Ранее экономист, эксперт в области финансов и кредитования, автор более тысячи публикаций по экономике, финансовым рынкам и повышению прозрачности экономики России, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил URA.RU, что во втором полугодии 2024 года (с июля) курс доллара может вновь составить 100 рублей. Связано это с грядущей обязательной отменой продажи валютной выручки и высокой инфляцией в США.