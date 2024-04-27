Путин рассказал, что ждет от нового состава правительства

Путин поставил задачи по экономике России для нового правительства

27 апреля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Президент Путин провел совещание по экономическим вопросам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам рассказал, под какие задачи будет формироваться новый состав правительства, который будет назначен менее чем через две недели. Так аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин трактует URA.RU прошедшее мероприятие. Политолог заверил, что соответствующий план позволит новому составу кабинета министров «без раскачивания» включиться в работу. «Нам нужны активные действия со стороны правительства, регионов, которые поддержат, стимулируют деловую и инвестиционную активность, помогут открывать новые производства, в том числе высокотехнологичные, создавать современные рабочие места, удовлетворять растущий спрос внутреннего рынка, в первую очередь за счет увеличения собственного выпуска товаров и услуг — более конкурентных по сравнению с зарубежными поставщиками», — подчеркнул глава государства. Путин подчеркнул, что вытеснять импорт нужно за счет честной рыночной конкуренции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Путин продолжил, что для развития экономики нужно осваивать собственный рынок, вытеснять импорт за счет честной рыночной конкуренции. Он напомнил, что наращивание собственного производства и освоение национального рынка называется экономикой предложения, и для ее развития в послании Федеральному Собранию были обозначены конкретные шаги: «Они рассчитаны на предстоящие шесть лет и призваны обеспечить структурные изменения российской экономики». Президент рассказал, что на следующие шесть лет в России запланированы масштабные инвестиции для укрепления кадровой базы, промышленной, социальной сферы. В том числе речь идет и о развитии профессионального образования. Путин подчеркнул, что будет развернута «большая программа обновления инфраструктуры», которая включает в себя энергетические и коммунальные сети, новые транспортные коридоры. «Для каждого гражданина, где бы он ни проживал, нужно обеспечить равные возможности, — продолжил глава государства. — Здесь важно все: состояние инфраструктуры детства: детские сады, школы, кружки, секции и лагеря отдыха, развитие систем здравоохранения и культуры, экологическое благополучие населенных пунктов и условия для самореализации молодежи, запуска предпринимательских инициатив». Путин отметил, что развитие экономики позитивно сказывается на доходах в федеральный бюджет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кроме того, российский лидер добавил, развитие экономики позитивно сказывается на доходах в федеральный бюджет. Он указал, что ненефтегазовые поступления за I квартал увеличились на 43%, а доходы казны за три месяца выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Таким образом, формируется солидная база для роста бюджетных доходов на всем шестилетнем горизонте, отметил глава государства. «На этот период нужно сохранить умеренный, консервативный подход к планированию бюджета, концентрировать его основные расходы на тех направлениях, которые дают максимальный эффект для качества жизни людей, благополучия российских семей, для развития территорий, регионов, социальной сферы, инфраструктуры», — резюмировал российский лидер. Президент Путин на совещании по экономическим вопросам дал понять новому составу кабинета министров, что уклоняться от работы не получится, утверждает Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. Глава государства, по его словам, предоставил весь необходимый план, который им предстоит реализовать и «без раскачивания» приступить к работе. Будущему кабинету министров уже предоставлены приоритеты, по которым нужно продолжать работу, уверяет Колчин Фото: Георгий Бергал © URA.RU «Новому правительству не придется „выдумывать велосипед“. Ему уже предоставлены те приоритеты, по которым нужно продолжать работу. Послание президента Федеральному Собранию стало программным документом, который устанавливает приоритеты развития страны на перспективу. Семейная политика, развитие регионов, обеспечение технологического суверенитета и поддержка бизнеса будут основными темами работы нового правительства», — сказал Колчин, добавив, что существующие экономические показатели говорят о том, что масштабные планы, частности в социальной сфере, будут выполнены. Политолог также обратил внимание на то, что Путин рассказал об увеличении доходов бюджета за три месяца в 1,5 раза. По словам Колчина, это говорит о том, что в стране есть деньги на реализацию планов, поставленных перед правительством. А призыв президента к консервативному прогнозированию доходов бюджета «позволяет предположить, что многие национальные программы будут расширены или появятся новые проекты». «Консерватизм в планировании бюджета свойственен Путину. Конечно, благосостояние людей, улучшение качества жизни россиян по всей стране — безусловный приоритет работы президента и правительства. Путин это подчеркивает в ходе совещания: развитие страны должно прямо конденсироваться в улучшение жизни людей», — добавил он. Современная геополитическая обстановка не позволяет многим государствам планировать развитие собственной экономики, промышленности и других сфер на несколько лет, отмечает политолог. «Россия же может это делать и делает уверенно», — резюмировал Колчин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам рассказал, под какие задачи будет формироваться новый состав правительства, который будет назначен менее чем через две недели. Так аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин трактует URA.RU прошедшее мероприятие. Политолог заверил, что соответствующий план позволит новому составу кабинета министров «без раскачивания» включиться в работу. «Нам нужны активные действия со стороны правительства, регионов, которые поддержат, стимулируют деловую и инвестиционную активность, помогут открывать новые производства, в том числе высокотехнологичные, создавать современные рабочие места, удовлетворять растущий спрос внутреннего рынка, в первую очередь за счет увеличения собственного выпуска товаров и услуг — более конкурентных по сравнению с зарубежными поставщиками», — подчеркнул глава государства. Путин продолжил, что для развития экономики нужно осваивать собственный рынок, вытеснять импорт за счет честной рыночной конкуренции. Он напомнил, что наращивание собственного производства и освоение национального рынка называется экономикой предложения, и для ее развития в послании Федеральному Собранию были обозначены конкретные шаги: «Они рассчитаны на предстоящие шесть лет и призваны обеспечить структурные изменения российской экономики». Президент рассказал, что на следующие шесть лет в России запланированы масштабные инвестиции для укрепления кадровой базы, промышленной, социальной сферы. В том числе речь идет и о развитии профессионального образования. Путин подчеркнул, что будет развернута «большая программа обновления инфраструктуры», которая включает в себя энергетические и коммунальные сети, новые транспортные коридоры. «Для каждого гражданина, где бы он ни проживал, нужно обеспечить равные возможности, — продолжил глава государства. — Здесь важно все: состояние инфраструктуры детства: детские сады, школы, кружки, секции и лагеря отдыха, развитие систем здравоохранения и культуры, экологическое благополучие населенных пунктов и условия для самореализации молодежи, запуска предпринимательских инициатив». Кроме того, российский лидер добавил, развитие экономики позитивно сказывается на доходах в федеральный бюджет. Он указал, что ненефтегазовые поступления за I квартал увеличились на 43%, а доходы казны за три месяца выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Таким образом, формируется солидная база для роста бюджетных доходов на всем шестилетнем горизонте, отметил глава государства. «На этот период нужно сохранить умеренный, консервативный подход к планированию бюджета, концентрировать его основные расходы на тех направлениях, которые дают максимальный эффект для качества жизни людей, благополучия российских семей, для развития территорий, регионов, социальной сферы, инфраструктуры», — резюмировал российский лидер. Президент Путин на совещании по экономическим вопросам дал понять новому составу кабинета министров, что уклоняться от работы не получится, утверждает Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. Глава государства, по его словам, предоставил весь необходимый план, который им предстоит реализовать и «без раскачивания» приступить к работе. «Новому правительству не придется „выдумывать велосипед“. Ему уже предоставлены те приоритеты, по которым нужно продолжать работу. Послание президента Федеральному Собранию стало программным документом, который устанавливает приоритеты развития страны на перспективу. Семейная политика, развитие регионов, обеспечение технологического суверенитета и поддержка бизнеса будут основными темами работы нового правительства», — сказал Колчин, добавив, что существующие экономические показатели говорят о том, что масштабные планы, частности в социальной сфере, будут выполнены. Политолог также обратил внимание на то, что Путин рассказал об увеличении доходов бюджета за три месяца в 1,5 раза. По словам Колчина, это говорит о том, что в стране есть деньги на реализацию планов, поставленных перед правительством. А призыв президента к консервативному прогнозированию доходов бюджета «позволяет предположить, что многие национальные программы будут расширены или появятся новые проекты». «Консерватизм в планировании бюджета свойственен Путину. Конечно, благосостояние людей, улучшение качества жизни россиян по всей стране — безусловный приоритет работы президента и правительства. Путин это подчеркивает в ходе совещания: развитие страны должно прямо конденсироваться в улучшение жизни людей», — добавил он. Современная геополитическая обстановка не позволяет многим государствам планировать развитие собственной экономики, промышленности и других сфер на несколько лет, отмечает политолог. «Россия же может это делать и делает уверенно», — резюмировал Колчин.