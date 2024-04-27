Владимир Якушев посетил оперштаб по паводкам в Тюменской области

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев принял участие в заседании оперативного штаба по паводкам в Тюменской области. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-службы политика UrFO_INFO.
«Полпред в УрФО Владимир Якушев принял участие в заседании оперативного штаба Тюменской области по паводкам. Наиболее сложная ситуация на данный момент складывается в Абатском районе. Вода вплотную подошла к насыпям», — написали представители Владимира Якушева.
Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Якушев попросил водителей воздержаться от поездок по федеральной трассе Тюмень — Омск. Также по его поручению в регион отправился руководитель ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Жуков.
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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев принял участие в заседании оперативного штаба по паводкам в Тюменской области. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-службы политика UrFO_INFO. «Полпред в УрФО Владимир Якушев принял участие в заседании оперативного штаба Тюменской области по паводкам. Наиболее сложная ситуация на данный момент складывается в Абатском районе. Вода вплотную подошла к насыпям», — написали представители Владимира Якушева. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Якушев попросил водителей воздержаться от поездок по федеральной трассе Тюмень — Омск. Также по его поручению в регион отправился руководитель ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Жуков.