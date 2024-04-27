Владимир Якушев посетил оперштаб по паводкам в Тюменской области

27 апреля 2024 в 21:34 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев назвал федеральную трассу у Абатского сложнейшим участком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев принял участие в заседании оперативного штаба по паводкам в Тюменской области. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-службы политика UrFO_INFO. «Полпред в УрФО Владимир Якушев принял участие в заседании оперативного штаба Тюменской области по паводкам. Наиболее сложная ситуация на данный момент складывается в Абатском районе. Вода вплотную подошла к насыпям», — написали представители Владимира Якушева. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Якушев попросил водителей воздержаться от поездок по федеральной трассе Тюмень — Омск. Также по его поручению в регион отправился руководитель ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Жуков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев принял участие в заседании оперативного штаба по паводкам в Тюменской области. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-службы политика UrFO_INFO. «Полпред в УрФО Владимир Якушев принял участие в заседании оперативного штаба Тюменской области по паводкам. Наиболее сложная ситуация на данный момент складывается в Абатском районе. Вода вплотную подошла к насыпям», — написали представители Владимира Якушева. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Якушев попросил водителей воздержаться от поездок по федеральной трассе Тюмень — Омск. Также по его поручению в регион отправился руководитель ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Жуков.