В больницу с травмами доставили одного из водителей
В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 27 апреля произошло серьезное ДТП на перекрестке улиц Ленина и Мира. Очевидцы в соцсети сообщают, что одного из пострадавших с серьезными травмами госпитализирован.
«ДТП на перекрестке улиц Ленина и проспекта Мира. Столкнулись Toyota Camry и Kia Rio. Водителя Kia с серьезными травмами забрала карета скорой помощи», — сообщается в telegram-канале «NSK».
На месте работают все оперативные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ ожидается.
Водитель Kia Rio с травмами доставлен в больницу
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