27 апреля 2024
26 апреля 2024

В ЯНАО пострадавшего в ДТП увезли в больницу с травмами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи и скорая помощь. Тюмень, неотложная помощь, машина скорой помощи, скорая помошь
В больницу с травмами доставили одного из водителей Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 27 апреля произошло серьезное ДТП на перекрестке улиц Ленина и Мира. Очевидцы в соцсети сообщают, что одного из пострадавших с серьезными травмами госпитализирован.

«ДТП на перекрестке улиц Ленина и проспекта Мира. Столкнулись Toyota Camry и Kia Rio. Водителя Kia с серьезными травмами забрала карета скорой помощи», — сообщается в telegram-канале «NSK».

На месте работают все оперативные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ ожидается.

Водитель Kia Rio с травмами доставлен в больницу
Водитель Kia Rio с травмами доставлен в больницу
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 27 апреля произошло серьезное ДТП на перекрестке улиц Ленина и Мира. Очевидцы в соцсети сообщают, что одного из пострадавших с серьезными травмами госпитализирован. «ДТП на перекрестке улиц Ленина и проспекта Мира. Столкнулись Toyota Camry и Kia Rio. Водителя Kia с серьезными травмами забрала карета скорой помощи», — сообщается в telegram-канале «NSK». На месте работают все оперативные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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