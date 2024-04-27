Мошенники создали фейковый аккаунт политика из ХМАО

Мошенники от имени депутата думы ХМАО Владислава Фоменко переписывались с его знакомыми в соцсетях. Политик сообщил, что злоумышленники создали фейковый аккаунт в Telegram и представлялись правоохранителями.
«Мошенники от моего имени переписывались со знакомыми. Злоумышленники создали фейковый аккаунт с моим именем в Telegram, вели переписку якобы от представителя правоохранительных органов», — сообщил политик на своей официальной станице в telegram-канале.
Фоменко предупредил подписчиков, что никогда ведет переписку, а сразу звонит по интересующим вопросам. Он попросил югорчан быть бдительными и не вестись на уловки мошенников.
В марте мошенники делали рассылку подписчикам от имени исполняющего обязанности директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Андрея Середнева. Аферисты создали поддельный аккаунт чиновника в Telegram.
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