27 апреля 2024

Мошенники создали фейковый аккаунт политика из ХМАО

Политик из ХМАО Фоменко предупредил о своей фейковой странице в Telegram
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники слали сообщения под видом правоохранителей Фото:

Мошенники от имени депутата думы ХМАО Владислава Фоменко переписывались с его знакомыми в соцсетях. Политик сообщил, что злоумышленники создали фейковый аккаунт в Telegram и представлялись правоохранителями.

«Мошенники от моего имени переписывались со знакомыми. Злоумышленники создали фейковый аккаунт с моим именем в Telegram, вели переписку якобы от представителя правоохранительных органов», — сообщил политик на своей официальной станице в telegram-канале.

Фоменко предупредил подписчиков, что никогда ведет переписку, а сразу звонит по интересующим вопросам. Он попросил югорчан быть бдительными и не вестись на уловки мошенников.

В марте мошенники делали рассылку подписчикам от имени исполняющего обязанности директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Андрея Середнева. Аферисты создали поддельный аккаунт чиновника в Telegram.

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Мошенники от имени депутата думы ХМАО Владислава Фоменко переписывались с его знакомыми в соцсетях. Политик сообщил, что злоумышленники создали фейковый аккаунт в Telegram и представлялись правоохранителями. «Мошенники от моего имени переписывались со знакомыми. Злоумышленники создали фейковый аккаунт с моим именем в Telegram, вели переписку якобы от представителя правоохранительных органов», — сообщил политик на своей официальной станице в telegram-канале. Фоменко предупредил подписчиков, что никогда ведет переписку, а сразу звонит по интересующим вопросам. Он попросил югорчан быть бдительными и не вестись на уловки мошенников. В марте мошенники делали рассылку подписчикам от имени исполняющего обязанности директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Андрея Середнева. Аферисты создали поддельный аккаунт чиновника в Telegram.
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© Служба новостей «URA.RU»
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