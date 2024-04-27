27 апреля 2024

Украина запросила у германской компании сотни разведывательных дронов Vector

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Дроны. stock, бпла, беспилотник, бла,  дрон,  stock
Украина рассчитывает получить от Германии 812 БПЛА «Vector» Фото:
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Украина запросила у Германии дополнительную поддержку в виде предоставления разведывательных беспилотников Vector фирмы Quantum-Systems GmbH. Ранее ВСУ получили 210 таких дронов, однако около трети их было уничтожено. С просьбой выделить новые системы Киев обратился в специальный штаб Минобороны ФРГ.

«Киев выразил заинтересованность в дополнительных 812 беспилотниках Vector. 19 апреля производитель беспилотников Quantum-Systems GmbH, базирующийся в Мюнхене, открыл завод по производству дронов и центр разработок на Украине. Сейчас там действует сервисный центр организации, занимающийся, в частности, тренировкой специалистов и обслуживанием беспилотников», — рассказывает журнал Der Spiegel.

Всего Украине с 2022 года было передано свыше 210 дронов Vector, около трети из них уничтожено. До конца года Киев рассчитывают получить более 500.

Ранее о выделении Украине финансовой помощи на производство военных беспилотников объявил министр национальной обороны Канады. В рамках поддержки страна намерена предоставить 3 миллиона канадских долларов.

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Украина запросила у Германии дополнительную поддержку в виде предоставления разведывательных беспилотников Vector фирмы Quantum-Systems GmbH. Ранее ВСУ получили 210 таких дронов, однако около трети их было уничтожено. С просьбой выделить новые системы Киев обратился в специальный штаб Минобороны ФРГ. «Киев выразил заинтересованность в дополнительных 812 беспилотниках Vector. 19 апреля производитель беспилотников Quantum-Systems GmbH, базирующийся в Мюнхене, открыл завод по производству дронов и центр разработок на Украине. Сейчас там действует сервисный центр организации, занимающийся, в частности, тренировкой специалистов и обслуживанием беспилотников», — рассказывает журнал Der Spiegel. Всего Украине с 2022 года было передано свыше 210 дронов Vector, около трети из них уничтожено. До конца года Киев рассчитывают получить более 500. Ранее о выделении Украине финансовой помощи на производство военных беспилотников объявил министр национальной обороны Канады. В рамках поддержки страна намерена предоставить 3 миллиона канадских долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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