Украина запросила у германской компании сотни разведывательных дронов Vector

Украина запросила у Германии дополнительную поддержку в виде предоставления разведывательных беспилотников Vector фирмы Quantum-Systems GmbH. Ранее ВСУ получили 210 таких дронов, однако около трети их было уничтожено. С просьбой выделить новые системы Киев обратился в специальный штаб Минобороны ФРГ.
«Киев выразил заинтересованность в дополнительных 812 беспилотниках Vector. 19 апреля производитель беспилотников Quantum-Systems GmbH, базирующийся в Мюнхене, открыл завод по производству дронов и центр разработок на Украине. Сейчас там действует сервисный центр организации, занимающийся, в частности, тренировкой специалистов и обслуживанием беспилотников», —
Всего Украине с 2022 года было передано свыше 210 дронов Vector, около трети из них уничтожено. До конца года Киев рассчитывают получить более 500.
Ранее о выделении Украине финансовой помощи на производство военных беспилотников объявил министр национальной обороны Канады. В рамках поддержки страна намерена предоставить 3 миллиона канадских долларов.
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