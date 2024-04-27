В Тюмени подскочили цены на однокомнатные квартиры

В Тюмени за последний месяц на треть выросли цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке. Такие данные предоставили аналитики сервиса Restate.
«В Тюмени стоимость квадратного метра жилья в однокомнатных квартирах на 25 апреля достигла 118 800 рублей. В конце марта цена доходила до 91 000 рублей. Рост стоимости составил 30,5%», — следует из аналитики на сайте сервиса.
Рост цен зафиксирован также и на двухкомнатные квартиры. За период их стоимость подскочила на 27%. На 25 апреля квадратный метр жилья в «двушках» стоил чуть более 115 000 рублей. При этом цены на студии в Тюмени увеличились не значительно. На конец апреля квадратный метр обойдется покупателю 124 400 тысячи рублей — рост за месяц на 0,6%.
В Тюмени подешевели квартиры в новостройках в домах эконом- и комфорт-класса. В марте снижение цен составило от 4,6 до 4,7%. При этом стоимость жилья в сегменте бизнес-класса, наоборот, выросла на 2,2%. Специалисты в сфере недвижимости связывают падение цен с началом строительного сезона.
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В Тюмени за последний месяц на треть выросли цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке. Такие данные предоставили аналитики сервиса Restate. «В Тюмени стоимость квадратного метра жилья в однокомнатных квартирах на 25 апреля достигла 118 800 рублей. В конце марта цена доходила до 91 000 рублей. Рост стоимости составил 30,5%», — следует из аналитики на сайте сервиса. Рост цен зафиксирован также и на двухкомнатные квартиры. За период их стоимость подскочила на 27%. На 25 апреля квадратный метр жилья в «двушках» стоил чуть более 115 000 рублей. При этом цены на студии в Тюмени увеличились не значительно. На конец апреля квадратный метр обойдется покупателю 124 400 тысячи рублей — рост за месяц на 0,6%. В Тюмени подешевели квартиры в новостройках в домах эконом- и комфорт-класса. В марте снижение цен составило от 4,6 до 4,7%. При этом стоимость жилья в сегменте бизнес-класса, наоборот, выросла на 2,2%. Специалисты в сфере недвижимости связывают падение цен с началом строительного сезона.