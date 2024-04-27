В Тюмени подскочили цены на однокомнатные квартиры

28 апреля 2024 в 04:08 Размер текста - 17 +

За месяц цены на «однушки» в Тюмени выросли на 30,5% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени за последний месяц на треть выросли цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке. Такие данные предоставили аналитики сервиса Restate. «В Тюмени стоимость квадратного метра жилья в однокомнатных квартирах на 25 апреля достигла 118 800 рублей. В конце марта цена доходила до 91 000 рублей. Рост стоимости составил 30,5%», — следует из аналитики на сайте сервиса. Рост цен зафиксирован также и на двухкомнатные квартиры. За период их стоимость подскочила на 27%. На 25 апреля квадратный метр жилья в «двушках» стоил чуть более 115 000 рублей. При этом цены на студии в Тюмени увеличились не значительно. На конец апреля квадратный метр обойдется покупателю 124 400 тысячи рублей — рост за месяц на 0,6%. В Тюмени подешевели квартиры в новостройках в домах эконом- и комфорт-класса. В марте снижение цен составило от 4,6 до 4,7%. При этом стоимость жилья в сегменте бизнес-класса, наоборот, выросла на 2,2%. Специалисты в сфере недвижимости связывают падение цен с началом строительного сезона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени за последний месяц на треть выросли цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке. Такие данные предоставили аналитики сервиса Restate. «В Тюмени стоимость квадратного метра жилья в однокомнатных квартирах на 25 апреля достигла 118 800 рублей. В конце марта цена доходила до 91 000 рублей. Рост стоимости составил 30,5%», — следует из аналитики на сайте сервиса. Рост цен зафиксирован также и на двухкомнатные квартиры. За период их стоимость подскочила на 27%. На 25 апреля квадратный метр жилья в «двушках» стоил чуть более 115 000 рублей. При этом цены на студии в Тюмени увеличились не значительно. На конец апреля квадратный метр обойдется покупателю 124 400 тысячи рублей — рост за месяц на 0,6%. В Тюмени подешевели квартиры в новостройках в домах эконом- и комфорт-класса. В марте снижение цен составило от 4,6 до 4,7%. При этом стоимость жилья в сегменте бизнес-класса, наоборот, выросла на 2,2%. Специалисты в сфере недвижимости связывают падение цен с началом строительного сезона.