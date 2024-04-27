Жители Челябинской области делятся в соцсетях снимками и видео грибных мест, где им удалось насобирать большое количество сморчков. В Сосновском районе в течение апреля их собирают ведрами, рассказывают очевидцы.
«Сморчковая шапочка, собираем в вишневых зарослях. Набрала четыре килограмма рядом с селом Архангельское в Сосновском районе. Очень много их», — рассказывает в группе «Грибы ягоды грибники Челябинской области» Любовь Савичева.
Подписчики сообщества в комментариях подтверждают, отмечая, что по опушкам грибов в тех местах немало. Челябинцы выкладывают фотографии наполненных весенним урожаем ведер и дискутируют по поводу вкуса сморчков и способов их приготовления.
Столь раннему грибному урожаю способствовал обильный снежный покров и теплые весенние дни, отмечают специалисты. Ранее в нацпарке «Таганай» зафиксировали редкий гриб из семейства саркосомовых. Польза этого гриба для медицины окончательно пока не подтверждена, как и его съедобность.
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