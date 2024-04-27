27 апреля 2024

Челябинцы хвалятся небывалым урожаем весенних грибов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые сморчки.Пермь, урожай, ведро, грибы, весна, сморчки, грибывесна
Грибники рассказывают, что вкус у сморчков нежный, мягкий, при жарке дает сок Фото:

Жители Челябинской области делятся в соцсетях снимками и видео грибных мест, где им удалось насобирать большое количество сморчков. В Сосновском районе в течение апреля их собирают ведрами, рассказывают очевидцы.

«Сморчковая шапочка, собираем в вишневых зарослях. Набрала четыре килограмма рядом с селом Архангельское в Сосновском районе. Очень много их», — рассказывает в группе «Грибы ягоды грибники Челябинской области» Любовь Савичева.

Подписчики сообщества в комментариях подтверждают, отмечая, что по опушкам грибов в тех местах немало. Челябинцы выкладывают фотографии наполненных весенним урожаем ведер и дискутируют по поводу вкуса сморчков и способов их приготовления.

Столь раннему грибному урожаю способствовал обильный снежный покров и теплые весенние дни, отмечают специалисты. Ранее в нацпарке «Таганай» зафиксировали редкий гриб из семейства саркосомовых. Польза этого гриба для медицины окончательно пока не подтверждена, как и его съедобность.

Весенние грибы хорошо видны на фоне прошлогодней листвы. Фото Любови Савичевой
Весенние грибы хорошо видны на фоне прошлогодней листвы. Фото Любови Савичевой
Фото:

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Жители Челябинской области делятся в соцсетях снимками и видео грибных мест, где им удалось насобирать большое количество сморчков. В Сосновском районе в течение апреля их собирают ведрами, рассказывают очевидцы. «Сморчковая шапочка, собираем в вишневых зарослях. Набрала четыре килограмма рядом с селом Архангельское в Сосновском районе. Очень много их», — рассказывает в группе «Грибы ягоды грибники Челябинской области» Любовь Савичева. Подписчики сообщества в комментариях подтверждают, отмечая, что по опушкам грибов в тех местах немало. Челябинцы выкладывают фотографии наполненных весенним урожаем ведер и дискутируют по поводу вкуса сморчков и способов их приготовления. Столь раннему грибному урожаю способствовал обильный снежный покров и теплые весенние дни, отмечают специалисты. Ранее в нацпарке «Таганай» зафиксировали редкий гриб из семейства саркосомовых. Польза этого гриба для медицины окончательно пока не подтверждена, как и его съедобность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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