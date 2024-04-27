В Кургане уровень воды в реке Тобол снизился еще на 7 сантиметров

В реке Тобол у Кургана падает уровень воды
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана к 06:00 снизился до 873 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». За 10 часов вода убыла на 7 сантиметров.
«Курган, уровень реки Тобол. Отметка уровня воды 28 апреля в 06:00 составляет 873 сантиметра», — указано на интерактивной карте со ссылкой на синоптиков ЦГМС. За 10 часов вода снизилась на 7 сантиметров.
Ранее 27 апреля в 20:00 часов вечера уровень воды в Тоболе у гидропоста был 880 сантиметров. Паводок постепенно отступает от Кургана. Подробнее о наводнении узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.
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