В Кургане уровень воды в реке Тобол снизился еще на 7 сантиметров

28 апреля 2024 в 06:25 Размер текста - 17 +

В реке Тобол у Кургана падает уровень воды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана к 06:00 снизился до 873 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». За 10 часов вода убыла на 7 сантиметров. «Курган, уровень реки Тобол. Отметка уровня воды 28 апреля в 06:00 составляет 873 сантиметра», — указано на интерактивной карте со ссылкой на синоптиков ЦГМС. За 10 часов вода снизилась на 7 сантиметров. Ранее 27 апреля в 20:00 часов вечера уровень воды в Тоболе у гидропоста был 880 сантиметров. Паводок постепенно отступает от Кургана. Подробнее о наводнении узнаете из онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана к 06:00 снизился до 873 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». За 10 часов вода убыла на 7 сантиметров. «Курган, уровень реки Тобол. Отметка уровня воды 28 апреля в 06:00 составляет 873 сантиметра», — указано на интерактивной карте со ссылкой на синоптиков ЦГМС. За 10 часов вода снизилась на 7 сантиметров. Ранее 27 апреля в 20:00 часов вечера уровень воды в Тоболе у гидропоста был 880 сантиметров. Паводок постепенно отступает от Кургана. Подробнее о наводнении узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.