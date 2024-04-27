В ХМАО за неделю подскочили цены на вторичную недвижимость

28 апреля 2024 в 07:55 Размер текста - 17 +

В Сургуте за последнюю неделю апреля цены на «трешки» выросли на 5,3% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе за последнюю неделю выросла стоимость квартир на вторичном рынке недвижимости. По данным сервиса Restate, в Сургуте рост цен на «трешки» составил 5,3%. «На 25 апреля 2024 года средняя стоимость квадратного метра жилья в Сургуте на трехкомнатные квартиры составила 118 тысяч рублей. На 18 апреля этот показатель чуть превышал 112 тысяч рублей — рост на 5,3%», — следует из аналитики на сайте. В двухкомнатных квартирах цена квадратного метра поднялась со 117,4 тысячи до 122,6 тысячи рублей — рост стоимости на 4,3%. Повышение произошло и в сегменте квартир-студий — на 4% (130 тыс. рублей за квадратный метр на 25 апреля 2024 года) и однокомнатных квартир — на 3,6% (130,4 тысячи рублей за кв. м.). При этом в Нижневартовске аналитики зафиксировали снижение цен на вторичное жилье. Больше всего за последнюю неделю опустилась стоимость квадратного метра в трехкомнатных квартирах — на 1,8% и на 25 апреля составила 90 500 рублей. Цена квадратного метра в студии дошла до 99 000 рублей, в «однушках» — 90 500 рублей, а в двухкомнатных квартирах опустилась до 95 400 рублей. С начала весны в Сургуте на 30% упала стоимость аренды недвижимости. В начале марта снять однокомнатную квартиру в городе можно было за 22 000 рублей, а уже в начале апреля цена опустилась ниже 15 000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе за последнюю неделю выросла стоимость квартир на вторичном рынке недвижимости. По данным сервиса Restate, в Сургуте рост цен на «трешки» составил 5,3%. «На 25 апреля 2024 года средняя стоимость квадратного метра жилья в Сургуте на трехкомнатные квартиры составила 118 тысяч рублей. На 18 апреля этот показатель чуть превышал 112 тысяч рублей — рост на 5,3%», — следует из аналитики на сайте. В двухкомнатных квартирах цена квадратного метра поднялась со 117,4 тысячи до 122,6 тысячи рублей — рост стоимости на 4,3%. Повышение произошло и в сегменте квартир-студий — на 4% (130 тыс. рублей за квадратный метр на 25 апреля 2024 года) и однокомнатных квартир — на 3,6% (130,4 тысячи рублей за кв. м.). При этом в Нижневартовске аналитики зафиксировали снижение цен на вторичное жилье. Больше всего за последнюю неделю опустилась стоимость квадратного метра в трехкомнатных квартирах — на 1,8% и на 25 апреля составила 90 500 рублей. Цена квадратного метра в студии дошла до 99 000 рублей, в «однушках» — 90 500 рублей, а в двухкомнатных квартирах опустилась до 95 400 рублей. С начала весны в Сургуте на 30% упала стоимость аренды недвижимости. В начале марта снять однокомнатную квартиру в городе можно было за 22 000 рублей, а уже в начале апреля цена опустилась ниже 15 000 рублей.