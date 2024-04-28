Депутат Рады, экс-генпрокурор Украины и другие деятели объявлены МВД РФ в розыск

МВД России возобновило поиск депутатов Верховной рады Украины — Алексея Гончаренко и Владимира Парасюка, бывшего генерального прокурора Украины Виталия Ярему, украинского предпринимателя Сеяра Куршутова, а также активиста Геннадия Друзенко и телеведущих Янину Соколову и Наталью Мосейчук по обвинению по уголовной статье. Об этом стало известно данных розыска ведомства.
«Переобъявлены в розыск по уголовной статье Гончаренко, Парасюк, Ярема, Куршутов, Друзенко, Соколова и Мосейчук», — передает содержание базы данных розыска ТАСС. Там добавили, что в отношении указанных лиц возбуждены новые уголовные дела. Категория статьи не уточняется.
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