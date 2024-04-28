Депутат Рады, экс-генпрокурор Украины и другие деятели объявлены МВД РФ в розыск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здания, жанры. Москва, мвд, мвд рф, министерство внутренних дел
МВД России снова объявило в розыск Алексея Гончаренко и Виталия Ярему Фото:

МВД России возобновило поиск депутатов Верховной рады Украины — Алексея Гончаренко и Владимира Парасюка, бывшего генерального прокурора Украины Виталия Ярему, украинского предпринимателя Сеяра Куршутова, а также активиста Геннадия Друзенко и телеведущих Янину Соколову и Наталью Мосейчук по обвинению по уголовной статье. Об этом стало известно данных розыска ведомства.

«Переобъявлены в розыск по уголовной статье Гончаренко, Парасюк, Ярема, Куршутов, Друзенко, Соколова и Мосейчук», — передает содержание базы данных розыска ТАСС. Там добавили, что в отношении указанных лиц возбуждены новые уголовные дела. Категория статьи не уточняется.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МВД России возобновило поиск депутатов Верховной рады Украины — Алексея Гончаренко и Владимира Парасюка, бывшего генерального прокурора Украины Виталия Ярему, украинского предпринимателя Сеяра Куршутова, а также активиста Геннадия Друзенко и телеведущих Янину Соколову и Наталью Мосейчук по обвинению по уголовной статье. Об этом стало известно данных розыска ведомства. «Переобъявлены в розыск по уголовной статье Гончаренко, Парасюк, Ярема, Куршутов, Друзенко, Соколова и Мосейчук», — передает содержание базы данных розыска ТАСС. Там добавили, что в отношении указанных лиц возбуждены новые уголовные дела. Категория статьи не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...