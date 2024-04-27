27 апреля 2024

Из-за роста уровня воды в реке Ишим образовалась пробка. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок, Абатское. Ишимский район . Тюмень , фура, грузовик, автомобиль, движение, полиция, дпс, трасса, дорога
На трассе Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск из-за паводка затруднено движение и образовалась пробка Фото:

Уровень воды в городе Ишим за сутки поднялся на 12 сантиметров, составив 1037 сантиметров, а в селе Абатское на 11 сантиметров, составив 1208. На трассе Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск затруднено движение и собралась пробка, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«На 8:00 (6:00 по мск) уровень воды в реке Ишим возле села Абатское составил 1208 сантиметров. За последние сутки прибавилось еще 11 сантиметров. Дорожники по-прежнему укрепляют федеральную трассу Р-402. Из-за этого движение на участке затруднено. Со стороны Омска собралась пробка», — написал Моор в своем telegram-канале. В региональном МЧС России добавили, что уровень воды в городе Ишим на утро 28 апреля составил 1037 сантиметров.

Моор призвал не экономить ресурсы на защите федеральной трассы Р-402. Он сказал, что за нее нужно бороться, поэтому «сколько нужно, столько нужно потратить».

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Уровень воды в городе Ишим за сутки поднялся на 12 сантиметров, составив 1037 сантиметров, а в селе Абатское на 11 сантиметров, составив 1208. На трассе Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск затруднено движение и собралась пробка, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. «На 8:00 (6:00 по мск) уровень воды в реке Ишим возле села Абатское составил 1208 сантиметров. За последние сутки прибавилось еще 11 сантиметров. Дорожники по-прежнему укрепляют федеральную трассу Р-402. Из-за этого движение на участке затруднено. Со стороны Омска собралась пробка», — написал Моор в своем telegram-канале. В региональном МЧС России добавили, что уровень воды в городе Ишим на утро 28 апреля составил 1037 сантиметров. Моор призвал не экономить ресурсы на защите федеральной трассы Р-402. Он сказал, что за нее нужно бороться, поэтому «сколько нужно, столько нужно потратить».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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