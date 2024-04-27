Из-за роста уровня воды в реке Ишим образовалась пробка. Фото, видео

28 апреля 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

На трассе Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск из-за паводка затруднено движение и образовалась пробка Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уровень воды в городе Ишим за сутки поднялся на 12 сантиметров, составив 1037 сантиметров, а в селе Абатское на 11 сантиметров, составив 1208. На трассе Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск затруднено движение и собралась пробка, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. «На 8:00 (6:00 по мск) уровень воды в реке Ишим возле села Абатское составил 1208 сантиметров. За последние сутки прибавилось еще 11 сантиметров. Дорожники по-прежнему укрепляют федеральную трассу Р-402. Из-за этого движение на участке затруднено. Со стороны Омска собралась пробка», — написал Моор в своем telegram-канале. В региональном МЧС России добавили, что уровень воды в городе Ишим на утро 28 апреля составил 1037 сантиметров. Моор призвал не экономить ресурсы на защите федеральной трассы Р-402. Он сказал, что за нее нужно бороться, поэтому «сколько нужно, столько нужно потратить». telegram-канал ГУ МЧС России по Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в городе Ишим за сутки поднялся на 12 сантиметров, составив 1037 сантиметров, а в селе Абатское на 11 сантиметров, составив 1208. На трассе Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск затруднено движение и собралась пробка, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. «На 8:00 (6:00 по мск) уровень воды в реке Ишим возле села Абатское составил 1208 сантиметров. За последние сутки прибавилось еще 11 сантиметров. Дорожники по-прежнему укрепляют федеральную трассу Р-402. Из-за этого движение на участке затруднено. Со стороны Омска собралась пробка», — написал Моор в своем telegram-канале. В региональном МЧС России добавили, что уровень воды в городе Ишим на утро 28 апреля составил 1037 сантиметров. Моор призвал не экономить ресурсы на защите федеральной трассы Р-402. Он сказал, что за нее нужно бороться, поэтому «сколько нужно, столько нужно потратить».