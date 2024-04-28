Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Калужской области

28 апреля 2024 в 09:47 Размер текста - 17 +

В районе нефтебазы в Калужской области упало три беспилотника, заявил Владислав Шапша Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ночью в районе нефтебазы в городе Людиново Калужской области произошло падение трех беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал глава региона Владислав Шапша. «Сегодня ночью в 3.40 в районе нефтебазы г. Людиново произошло падение трех БПЛА», — написал Шапша в своем telegram-канале. Он добавил, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, заключил губернатор. Всего сбито 17 украинских беспилотников над различными областями России. Об этом сообщило Минобороны. Девять из них были сбиты в Брянской области, три в Курской, два в Белгородской и еще три в Калужской. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ночью в районе нефтебазы в городе Людиново Калужской области произошло падение трех беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал глава региона Владислав Шапша. «Сегодня ночью в 3.40 в районе нефтебазы г. Людиново произошло падение трех БПЛА», — написал Шапша в своем telegram-канале. Он добавил, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, заключил губернатор. Всего сбито 17 украинских беспилотников над различными областями России. Об этом сообщило Минобороны. Девять из них были сбиты в Брянской области, три в Курской, два в Белгородской и еще три в Калужской.