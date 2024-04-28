Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Калужской области

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В районе нефтебазы в Калужской области упало три беспилотника, заявил Владислав Шапша Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ночью в районе нефтебазы в городе Людиново Калужской области произошло падение трех беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал глава региона Владислав Шапша.

«Сегодня ночью в 3.40 в районе нефтебазы г. Людиново произошло падение трех БПЛА», — написал Шапша в своем telegram-канале. Он добавил, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, заключил губернатор.

Всего сбито 17 украинских беспилотников над различными областями России. Об этом сообщило Минобороны. Девять из них были сбиты в Брянской области, три в Курской, два в Белгородской и еще три в Калужской.

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Ночью в районе нефтебазы в городе Людиново Калужской области произошло падение трех беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал глава региона Владислав Шапша. «Сегодня ночью в 3.40 в районе нефтебазы г. Людиново произошло падение трех БПЛА», — написал Шапша в своем telegram-канале. Он добавил, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, заключил губернатор. Всего сбито 17 украинских беспилотников над различными областями России. Об этом сообщило Минобороны. Девять из них были сбиты в Брянской области, три в Курской, два в Белгородской и еще три в Калужской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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