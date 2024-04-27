Из-за массового ДТП в Тюмени пострадали четыре взрослых и два ребенка. Фото

28 апреля 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

В Тюмени 20-летняя девушка спровоцировала массовое ДТП с шестью пострадавшими Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тюмени на улице Герцена, 97 столкнулось четыре автомобиля. Из-за ДТП пострадали две 20-летных девушки и семья с двумя детьми, рассказали в УГИБДД МВД России по Тюменской области. «Водитель на „Форде“, выезжая с прилегающей территории, не пропустила автомобиль „Хендэ“, произошло столкновение. От удара „Хендэ“ отбросило на припаркованные „Киа“ и „Хендэ“. В аварии пострадали шесть человек: водитель и пассажирка „Форда“, девушки 20-ти лет, а также семья с двумя детьми 10-ти и 12-ти лет из автомобиля „Хендэ“», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, ДТП спровоцировала 20-летняя тюменка на «Форде». Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее URA.RU писало, что на 112-м километре трассы Шадринск — Ялуторовск столкнулись «Нива» и большегруз «ДАФ». Водитель легковушки, лишенный прав за управление транспортным средством (ТС) в пьяном виде, погиб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на улице Герцена, 97 столкнулось четыре автомобиля. Из-за ДТП пострадали две 20-летных девушки и семья с двумя детьми, рассказали в УГИБДД МВД России по Тюменской области. «Водитель на „Форде“, выезжая с прилегающей территории, не пропустила автомобиль „Хендэ“, произошло столкновение. От удара „Хендэ“ отбросило на припаркованные „Киа“ и „Хендэ“. В аварии пострадали шесть человек: водитель и пассажирка „Форда“, девушки 20-ти лет, а также семья с двумя детьми 10-ти и 12-ти лет из автомобиля „Хендэ“», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, ДТП спровоцировала 20-летняя тюменка на «Форде». Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее URA.RU писало, что на 112-м километре трассы Шадринск — Ялуторовск столкнулись «Нива» и большегруз «ДАФ». Водитель легковушки, лишенный прав за управление транспортным средством (ТС) в пьяном виде, погиб.