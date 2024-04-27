В селе Абатское (Тюменская область) уровень воды поднялся до 1209 сантиметров. Из-за сильного юго-западного ветра, который формирует волну, дамбы и насыпи подвергаются большой нагрузке, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«В Абатском река Ишим выше 12 метров — 1209 сантиметров. Дует юго-западный ветер, который формирует волну. Это создает очень большую нагрузку на наши насыпи и дамбы. Третьи сутки продолжается укрепление федеральной трассы», — написал Моор в своем telegram-канале.
Также он отметил, что в селе Викулово уровень воды за день вырос на 74 сантиметра. Сюда «большая вода» только пришла, но в остальных районах, которые находятся выше по течению, наблюдается повторный подъем.
Река Тобол, тем временем, растекается по пойме. Она не показывает резкого роста, однако пик ожидается 30 апреля.
Уровень воды в городе Ишим за сутки поднялся на 12 сантиметров, составив 1037 сантиметров, а в селе Абатское на 11 сантиметров, составив 1208. На трассе Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск затруднено движение и собралась пробка. Ситуацию осложняет штормовой ветер, порывы которого будут достигать 25 метров в секунду. Также прогнозируются ливневые дожди и грозы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В селе Абатское (Тюменская область) уровень воды поднялся до 1209 сантиметров. Из-за сильного юго-западного ветра, который формирует волну, дамбы и насыпи подвергаются большой нагрузке, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. «В Абатском река Ишим выше 12 метров — 1209 сантиметров. Дует юго-западный ветер, который формирует волну. Это создает очень большую нагрузку на наши насыпи и дамбы. Третьи сутки продолжается укрепление федеральной трассы», — написал Моор в своем telegram-канале. Также он отметил, что в селе Викулово уровень воды за день вырос на 74 сантиметра. Сюда «большая вода» только пришла, но в остальных районах, которые находятся выше по течению, наблюдается повторный подъем. Река Тобол, тем временем, растекается по пойме. Она не показывает резкого роста, однако пик ожидается 30 апреля. Уровень воды в городе Ишим за сутки поднялся на 12 сантиметров, составив 1037 сантиметров, а в селе Абатское на 11 сантиметров, составив 1208. На трассе Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск затруднено движение и собралась пробка. Ситуацию осложняет штормовой ветер, порывы которого будут достигать 25 метров в секунду. Также прогнозируются ливневые дожди и грозы.