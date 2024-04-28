WSJ: Германия мешает США присвоить российские замороженные активы

28 апреля 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Германия опасается исков в свой адрес по поводу преступлений, совершенных во время Второй мировой войны, пишет WSJ Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Немецкие власти препятствуют попыткам США конфисковать часть из 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, принадлежащих Центробанку (ЦБ) РФ. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Берлин стал одним из самых яростных противников попыток США реквизировать часть из почти 300 миллиардов долларов активов российского ЦБ», — говорится в материале. Там добавили, что в Германии возникли опасения, что арест указанных средств вместо их замораживания может стать прецедентом и сподвигнуть к новым искам против Берлина по поводу преступлений, совершенных во время Второй мировой войны. Стоимость заблокированных РФ активов в Швейцарии снизилось на два миллиарда долларов из-за западных санкций. Государства Запада разрабатывают планы использования этих активов. Подробнее об этом в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Немецкие власти препятствуют попыткам США конфисковать часть из 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, принадлежащих Центробанку (ЦБ) РФ. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Берлин стал одним из самых яростных противников попыток США реквизировать часть из почти 300 миллиардов долларов активов российского ЦБ», — говорится в материале. Там добавили, что в Германии возникли опасения, что арест указанных средств вместо их замораживания может стать прецедентом и сподвигнуть к новым искам против Берлина по поводу преступлений, совершенных во время Второй мировой войны. Стоимость заблокированных РФ активов в Швейцарии снизилось на два миллиарда долларов из-за западных санкций. Государства Запада разрабатывают планы использования этих активов. Подробнее об этом в материале URA.RU.