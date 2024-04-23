Как Запад планирует потратить российские активы

Сумма активов РФ, замороженных в Швейцарии, сократилась на два млрд долларов

23 апреля 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Введенные санкции против РФ оказали значительное влияние на российскую экономику Фото: Официальный сайт Европарламента Стоимость заблокированных в Швейцарии активов РФ сократилась почти на два млрд долларов из-за обесценивания ценных бумаг, связанного с санкциями Запада. Об этом заявили в Госсекретариате экономики Швейцарии. Также 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла закон, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины, и требует от ЕС аналогичного решения. Как страны глобального Запада планируют потратить незаконно изъятые активы РФ — читайте в материале URA.RU. Когда и на основании чего произошла заморозка активов РФ Введенные Западом санкции в отношении России после начала военных действий на Украине в феврале 2022 года оказали значительное влияние на российскую экономику, затронув банковский сектор и личные счета, а также приведя к заморозке части золотовалютных резервов Центрального банка РФ. Министр финансов России Антон Силуанов сообщил в марте 2022 года, что примерно 300 млрд из 640 млрд долларов резервов были заблокированы. Специальная целевая группа REPO, созданная для отслеживания и конфискации собственности, связанной с Россией, оценила стоимость замороженных суверенных активов РФ в 280 млрд долларов к сентябрю 2023 года. Эту информацию подтверждает и Financial Times, ссылаясь на отчет Еврокомиссии, который указывает на заморозку активов ЦБ РФ на сумму около 260 млрд евро. Большая часть этих активов была заблокирована на платформе Euroclear в Бельгии. Дополнительно Франция и Германия заморозили 19 млрд евро и 210 млн евро соответственно, а Швейцария и Великобритания — 7,7 млрд швейцарских франков и 13,7 млрд. Замораживание активов осуществлялось на основании национального законодательства стран, применивших санкции. Суммы увеличиваются при учете личных средств лиц, попавших под ограничения. В Германии общая оценка таких активов достигает 4,1 млрд евро, в Швейцарии — 17,6 млрд франков, в Великобритании — до 25 млрд долларов, по данным The Guardian. В США заблокированные активы составляют пять млрд долларов, а в Канаде — 328 млн долларов. Вопрос о законности конфискации активов Конфискация золотовалютных резервов центральных банков стран, как правило, происходит в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН. Применение таких мер на основе внутреннего законодательства отдельных государств может быть расценено как действие, не соответствующее международным стандартам, несмотря на фактическое использование подобных практик в прошлом, как это было с США и Ираком в 1991 году. В последнее время вопрос использования замороженных резервов Центрального банка России активно обсуждается странами Европейского Союза и G7. Политические лидеры и государственные деятели Запада ищут способы перенаправления этих средств на поддержку Украины во время конфликта с РФ. Предложения США и Бельгии США выступают за полную конфискацию замороженных российских активов и их использование в качестве компенсации Украине. Палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Его одобрило большинство законодателей. Новость по теме Пакет с оружием и передача российских активов: в США приняли закон о военной помощи Киеву Для использования российских активов будут созданы специальные счета. Процент от их дохода будет направлен Украине. Речь может идти о 300 миллионах евро, ранее находившихся во владении РФ. В первой половине 2024 года Бельгия предложила использовать замороженные российские активы как залог для выпуска облигаций, целью которых является финансирование восстановления Украины. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо выдвинул идею передачи этих активов Киеву в случае отказа России выплачивать репарации. Великобритания поддержала этот план, как отметил министр иностранных дел страны Дэвид Кэмерон, предлагая использовать замороженные средства в качестве гарантии для предоставления финансовой помощи Украине. Исполнительный директор Euroclear, где хранится большая часть замороженных активов ЦБ РФ, Лив Мострей охарактеризовала предложение как косвенную конфискацию. Представители Франции, Германии и Европейского центрального банка выразили опасения относительно юридических рисков такого ареста активов и его потенциального негативного влияния на репутацию еврозоны и привлечение инвестиций. План Евросоюза Новость по теме ЕС одобрил помощь Киеву из конфискованных активов России: как это будет и как отреагирует РФ Евросоюз разработал план, который не предусматривает полное изъятие российских суверенных активов, но включает в себя конфискацию доходов от их реинвестиции для поддержки Украины. В соответствии с этим планом, депозитарии, хранящие активы Центрального банка России, обязаны будут аккумулировать прибыль на специальных счетах. Доходы, полученные от реинвестирования замороженных активов, будут подвергаться налогообложению по ставке, приближенной к 100%, а собранные налоги перечисляться в бюджет ЕС и далее направляться на помощь Украине. По оценкам Еврокомиссии, данный механизм может принести от 15 до 20 млрд евро в период с 2024 по 2027 годы. В январе 2024 года план был предварительно одобрен, и на текущий момент страны ЕС поддержали инициативу Еврокомиссии о раздельном учете доходов от реинвестиций российских резервов. Евросоюз рассматривает возможность финансирования военной промышленности и поддержки украинской армии за счет доходов от замороженных российских активов. Предложение Еврокомиссии, подготовленное совместно с главой Евродипломатии Жозепом Боррелем, предусматривает распределение 90% этих средств на закупку боеприпасов для Украины и 10% на поддержку украинского военно-промышленного комплекса. Некоторые страны ЕС выразили возражения против этого плана. На саммите ЕС 1 февраля 2024 года было одобрено предложение о привлечении доходов от арестованных активов России для финансирования помощи Украине на сумму 50 млрд евро до 2027 года. Это решение последовало за договоренностью, достигнутой на саммите в декабре 2023 года, о конфискации активов для компенсаций европейским компаниям. Данный механизм был включен в 12-й пакет санкций ЕС. Аналитики предупреждают, что любое решение об использовании резервов ЦБ РФ будет негативно воспринято государствами, чьи активы размещены в странах, поддержавших санкции, и может привести к перетоку средств в другие юрисдикции. Кроме того, финансовые институты, где размещены российские активы, могут быть втянуты в длительные судебные разбирательства с неясными перспективами и рисками. Конфискация государственных активов может вызвать ответные меры на основе принципа дипломатической взаимности. Ответные меры РФ Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила 23 апреля, что у РФ уже есть ответ западным странам в виде заготовленного проекта. Она отметила, что документ может быть рассмотрен незамедлительно. По ее словам, ответные меры на конфискацию российских активов странами Запада будут жесткими. Матвиенко предупредила, что возможное изъятие российских активов приведет к развалу мировой экономики и потере доверия к ней. Министр финансов РФ Антон Силуанов в феврале 2024 года заявил о заморозке в России иностранных активов, сопоставимых по объему с заблокированными российскими активами за рубежом, оценивая их в 500 млрд долларов. В ответ на возможную конфискацию западными странами российских средств, министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул готовность России к зеркальным мерам. По информации агентства Reuters, возможные ответные шаги России могут угрожать банкротством Euroclear. Европейский чиновник выразил опасения, что ЦБ РФ может конфисковать 33 млрд евро активов Euroclear и обратиться с исками в других юрисдикциях, что способно вызвать финансовый кризис в ЕС и мировом масштабе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стоимость заблокированных в Швейцарии активов РФ сократилась почти на два млрд долларов из-за обесценивания ценных бумаг, связанного с санкциями Запада. Об этом заявили в Госсекретариате экономики Швейцарии. Также 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла закон, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины, и требует от ЕС аналогичного решения. Как страны глобального Запада планируют потратить незаконно изъятые активы РФ — читайте в материале URA.RU. Введенные Западом санкции в отношении России после начала военных действий на Украине в феврале 2022 года оказали значительное влияние на российскую экономику, затронув банковский сектор и личные счета, а также приведя к заморозке части золотовалютных резервов Центрального банка РФ. Министр финансов России Антон Силуанов сообщил в марте 2022 года, что примерно 300 млрд из 640 млрд долларов резервов были заблокированы. Специальная целевая группа REPO, созданная для отслеживания и конфискации собственности, связанной с Россией, оценила стоимость замороженных суверенных активов РФ в 280 млрд долларов к сентябрю 2023 года. Эту информацию подтверждает и Financial Times, ссылаясь на отчет Еврокомиссии, который указывает на заморозку активов ЦБ РФ на сумму около 260 млрд евро. Большая часть этих активов была заблокирована на платформе Euroclear в Бельгии. Дополнительно Франция и Германия заморозили 19 млрд евро и 210 млн евро соответственно, а Швейцария и Великобритания — 7,7 млрд швейцарских франков и 13,7 млрд. Замораживание активов осуществлялось на основании национального законодательства стран, применивших санкции. Суммы увеличиваются при учете личных средств лиц, попавших под ограничения. В Германии общая оценка таких активов достигает 4,1 млрд евро, в Швейцарии — 17,6 млрд франков, в Великобритании — до 25 млрд долларов, по данным The Guardian. В США заблокированные активы составляют пять млрд долларов, а в Канаде — 328 млн долларов. Конфискация золотовалютных резервов центральных банков стран, как правило, происходит в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН. Применение таких мер на основе внутреннего законодательства отдельных государств может быть расценено как действие, не соответствующее международным стандартам, несмотря на фактическое использование подобных практик в прошлом, как это было с США и Ираком в 1991 году. В последнее время вопрос использования замороженных резервов Центрального банка России активно обсуждается странами Европейского Союза и G7. Политические лидеры и государственные деятели Запада ищут способы перенаправления этих средств на поддержку Украины во время конфликта с РФ. США выступают за полную конфискацию замороженных российских активов и их использование в качестве компенсации Украине. Палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Его одобрило большинство законодателей. Для использования российских активов будут созданы специальные счета. Процент от их дохода будет направлен Украине. Речь может идти о 300 миллионах евро, ранее находившихся во владении РФ. В первой половине 2024 года Бельгия предложила использовать замороженные российские активы как залог для выпуска облигаций, целью которых является финансирование восстановления Украины. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо выдвинул идею передачи этих активов Киеву в случае отказа России выплачивать репарации. Великобритания поддержала этот план, как отметил министр иностранных дел страны Дэвид Кэмерон, предлагая использовать замороженные средства в качестве гарантии для предоставления финансовой помощи Украине. Исполнительный директор Euroclear, где хранится большая часть замороженных активов ЦБ РФ, Лив Мострей охарактеризовала предложение как косвенную конфискацию. Представители Франции, Германии и Европейского центрального банка выразили опасения относительно юридических рисков такого ареста активов и его потенциального негативного влияния на репутацию еврозоны и привлечение инвестиций. Евросоюз разработал план, который не предусматривает полное изъятие российских суверенных активов, но включает в себя конфискацию доходов от их реинвестиции для поддержки Украины. В соответствии с этим планом, депозитарии, хранящие активы Центрального банка России, обязаны будут аккумулировать прибыль на специальных счетах. Доходы, полученные от реинвестирования замороженных активов, будут подвергаться налогообложению по ставке, приближенной к 100%, а собранные налоги перечисляться в бюджет ЕС и далее направляться на помощь Украине. По оценкам Еврокомиссии, данный механизм может принести от 15 до 20 млрд евро в период с 2024 по 2027 годы. В январе 2024 года план был предварительно одобрен, и на текущий момент страны ЕС поддержали инициативу Еврокомиссии о раздельном учете доходов от реинвестиций российских резервов. Евросоюз рассматривает возможность финансирования военной промышленности и поддержки украинской армии за счет доходов от замороженных российских активов. Предложение Еврокомиссии, подготовленное совместно с главой Евродипломатии Жозепом Боррелем, предусматривает распределение 90% этих средств на закупку боеприпасов для Украины и 10% на поддержку украинского военно-промышленного комплекса. Некоторые страны ЕС выразили возражения против этого плана. На саммите ЕС 1 февраля 2024 года было одобрено предложение о привлечении доходов от арестованных активов России для финансирования помощи Украине на сумму 50 млрд евро до 2027 года. Это решение последовало за договоренностью, достигнутой на саммите в декабре 2023 года, о конфискации активов для компенсаций европейским компаниям. Данный механизм был включен в 12-й пакет санкций ЕС. Аналитики предупреждают, что любое решение об использовании резервов ЦБ РФ будет негативно воспринято государствами, чьи активы размещены в странах, поддержавших санкции, и может привести к перетоку средств в другие юрисдикции. Кроме того, финансовые институты, где размещены российские активы, могут быть втянуты в длительные судебные разбирательства с неясными перспективами и рисками. Конфискация государственных активов может вызвать ответные меры на основе принципа дипломатической взаимности. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила 23 апреля, что у РФ уже есть ответ западным странам в виде заготовленного проекта. Она отметила, что документ может быть рассмотрен незамедлительно. По ее словам, ответные меры на конфискацию российских активов странами Запада будут жесткими. Матвиенко предупредила, что возможное изъятие российских активов приведет к развалу мировой экономики и потере доверия к ней. Министр финансов РФ Антон Силуанов в феврале 2024 года заявил о заморозке в России иностранных активов, сопоставимых по объему с заблокированными российскими активами за рубежом, оценивая их в 500 млрд долларов. В ответ на возможную конфискацию западными странами российских средств, министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул готовность России к зеркальным мерам. По информации агентства Reuters, возможные ответные шаги России могут угрожать банкротством Euroclear. Европейский чиновник выразил опасения, что ЦБ РФ может конфисковать 33 млрд евро активов Euroclear и обратиться с исками в других юрисдикциях, что способно вызвать финансовый кризис в ЕС и мировом масштабе.