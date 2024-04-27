27 апреля 2024

Челябинский губернатор назвал освящение нового храма историческим событием. Видео

В Вербное воскресенье в Челябинске состоялось освящение нового храма
© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг в пресс-центре ТАСС, посвященный всероссийскому Детскому экологическому форуму (ДЭФ), который пройдет в Челябинске 17-18 октября 2024 года. 16 апреля 2024. Москва, текслер алексей
Губернатор поблагодарил всех, кто причастен к строительству и открытию храма Фото:

В Челябинске в Вербное воскресенье состоялось освящение нижнего храма нового кафедрального собора Рождества Христова. Губернатор области Алексей Текслер назвал это историческим событием для региона.

«День, который войдет в новую историю Челябинска. Состоялось освящение нижнего храма нашего нового кафедрального собора Рождества Христова», — написал губернатор в своем telegram-канале.

По его словам, над созданием Собора трудились лучшие мастера страны. Получилась уникальная работа, которая останется на века. На первом этаже собора появилось музейно-выставочное пространство с живописью на религиозные сюжеты. Стройка продолжается — впереди предстоят работы в верхнем храме.

Храм является самым высоким в Челябинске. После поднятия главного креста высота составила почти 74 метра. По завершению строительства и отделочных работ Христорождественский собор станет самым вместительным храмом в регионе.

Текслер также посещал строительство Кафедрального собора осенью 2022 года. Тогда строители предложили губернатору взять инструмент и он своими руками наклеил мозаику на фасаде будущего храма.

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В Челябинске в Вербное воскресенье состоялось освящение нижнего храма нового кафедрального собора Рождества Христова. Губернатор области Алексей Текслер назвал это историческим событием для региона. «День, который войдет в новую историю Челябинска. Состоялось освящение нижнего храма нашего нового кафедрального собора Рождества Христова», — написал губернатор в своем telegram-канале. По его словам, над созданием Собора трудились лучшие мастера страны. Получилась уникальная работа, которая останется на века. На первом этаже собора появилось музейно-выставочное пространство с живописью на религиозные сюжеты. Стройка продолжается — впереди предстоят работы в верхнем храме. Храм является самым высоким в Челябинске. После поднятия главного креста высота составила почти 74 метра. По завершению строительства и отделочных работ Христорождественский собор станет самым вместительным храмом в регионе. Текслер также посещал строительство Кафедрального собора осенью 2022 года. Тогда строители предложили губернатору взять инструмент и он своими руками наклеил мозаику на фасаде будущего храма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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