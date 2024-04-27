В Челябинске в Вербное воскресенье состоялось освящение нижнего храма нового кафедрального собора Рождества Христова. Губернатор области Алексей Текслер назвал это историческим событием для региона.
«День, который войдет в новую историю Челябинска. Состоялось освящение нижнего храма нашего нового кафедрального собора Рождества Христова», — написал губернатор в своем telegram-канале.
По его словам, над созданием Собора трудились лучшие мастера страны. Получилась уникальная работа, которая останется на века. На первом этаже собора появилось музейно-выставочное пространство с живописью на религиозные сюжеты. Стройка продолжается — впереди предстоят работы в верхнем храме.
Храм является самым высоким в Челябинске. После поднятия главного креста высота составила почти 74 метра. По завершению строительства и отделочных работ Христорождественский собор станет самым вместительным храмом в регионе.
Текслер также посещал строительство Кафедрального собора осенью 2022 года. Тогда строители предложили губернатору взять инструмент и он своими руками наклеил мозаику на фасаде будущего храма.
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