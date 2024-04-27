27 апреля 2024

Курганской области выделят миллиарды рублей на борьбу с последствиями наводнения

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Смолино. Курган , паводок, смолино, наводнение
Средства направят на борьбу с последствиями наводнения Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Курганской области на ликвидацию последствий наводнения будет выделено четыре миллиарда рублей. Эти средства направляются на проведение аварийно-восстановительных работ и на выплаты пострадавшим от паводка, рассказал депутат Александр Ремезков, представляющий в Госдуме Курганскую, Тюменскую и Омскую области.

«Курганской области выделяется четыре миллиарда рублей федеральной поддержки на ликвидацию последствий наводнения. Комиссией Федерального собрания РФ одобрены предложения о выделении региону дотаций. Эти средства направляются на проведение аварийно-восстановительных работ после весеннего паводка и на выплаты пострадавшим гражданам», — рассказал Ремезков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Из этой суммы около миллиарда рублей будет направлено на работы по восстановлению гидротехнических сооружений, инженерной и коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов образования, соцподдержки населения и здравоохранения, а также на проведение санитарной очистки и обеззараживания территорий населенных пунктов. Почти 1,4 миллиарда рублей выделяется на единовременные выплаты, а 1,96 млрд — на оказание мер соцподдержки гражданам, лишившимся жилых помещений.

Сообщалось, что власти Курганской области объявили об увеличении выплат пострадавшим от паводка. Размеры компенсаций были пересмотрены после совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. По частичной утрате имущества первой необходимости размер выплаты увеличен с 30 до 50 тысяч рублей, по полной — с 50 до 100 тысяч. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Курганской области на ликвидацию последствий наводнения будет выделено четыре миллиарда рублей. Эти средства направляются на проведение аварийно-восстановительных работ и на выплаты пострадавшим от паводка, рассказал депутат Александр Ремезков, представляющий в Госдуме Курганскую, Тюменскую и Омскую области. «Курганской области выделяется четыре миллиарда рублей федеральной поддержки на ликвидацию последствий наводнения. Комиссией Федерального собрания РФ одобрены предложения о выделении региону дотаций. Эти средства направляются на проведение аварийно-восстановительных работ после весеннего паводка и на выплаты пострадавшим гражданам», — рассказал Ремезков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Из этой суммы около миллиарда рублей будет направлено на работы по восстановлению гидротехнических сооружений, инженерной и коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов образования, соцподдержки населения и здравоохранения, а также на проведение санитарной очистки и обеззараживания территорий населенных пунктов. Почти 1,4 миллиарда рублей выделяется на единовременные выплаты, а 1,96 млрд — на оказание мер соцподдержки гражданам, лишившимся жилых помещений. Сообщалось, что власти Курганской области объявили об увеличении выплат пострадавшим от паводка. Размеры компенсаций были пересмотрены после совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. По частичной утрате имущества первой необходимости размер выплаты увеличен с 30 до 50 тысяч рублей, по полной — с 50 до 100 тысяч. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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