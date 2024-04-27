В Ноябрьске (ЯНАО) на пересечении улицы Ленина и проспекта Мира водитель автомобиля Toyota проехал на красный цвет светофора и столкнулся с KIA. В результате ДТП водитель KIA госпитализирован, передает УГИБДД МВД России по ЯНАО.
«Около 23:06 на регулируемом перекрестке улица Ленина — проспект Мира, город Ноябрьск, водитель автомобиля Toyota допустил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего совершил столкновение с автомобилем KIA. В результате ДТП водитель автомобиля KIA госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства.
Все обстоятельства происшествия выясняются. С начала 2024 года в ДТП в ЯНАО погибли 16 человек и 90 получили травмы, в их числе 9 детей.
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Ноябрьске (ЯНАО) на пересечении улицы Ленина и проспекта Мира водитель автомобиля Toyota проехал на красный цвет светофора и столкнулся с KIA. В результате ДТП водитель KIA госпитализирован, передает УГИБДД МВД России по ЯНАО. «Около 23:06 на регулируемом перекрестке улица Ленина — проспект Мира, город Ноябрьск, водитель автомобиля Toyota допустил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего совершил столкновение с автомобилем KIA. В результате ДТП водитель автомобиля KIA госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства. Все обстоятельства происшествия выясняются. С начала 2024 года в ДТП в ЯНАО погибли 16 человек и 90 получили травмы, в их числе 9 детей.