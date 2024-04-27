27 апреля 2024

В ЯНАО из-за проезда «на красный» водитель отправился в больницу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Екатеринбург, светофор, дорожный знак, недвижимость, жилье, новостройка
С начала года в ДТП в ЯНАО погибли 16 человек и 90 получили травмы Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на пересечении улицы Ленина и проспекта Мира водитель автомобиля Toyota проехал на красный цвет светофора и столкнулся с KIA. В результате ДТП водитель KIA госпитализирован, передает УГИБДД МВД России по ЯНАО.

«Около 23:06 на регулируемом перекрестке улица Ленина — проспект Мира, город Ноябрьск, водитель автомобиля Toyota допустил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего совершил столкновение с автомобилем KIA. В результате ДТП водитель автомобиля KIA госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства.

Все обстоятельства происшествия выясняются. С начала 2024 года в ДТП в ЯНАО погибли 16 человек и 90 получили травмы, в их числе 9 детей.

ДТП из-за проезда на красный сигнал светофора
ДТП из-за проезда на красный сигнал светофора

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В Ноябрьске (ЯНАО) на пересечении улицы Ленина и проспекта Мира водитель автомобиля Toyota проехал на красный цвет светофора и столкнулся с KIA. В результате ДТП водитель KIA госпитализирован, передает УГИБДД МВД России по ЯНАО. «Около 23:06 на регулируемом перекрестке улица Ленина — проспект Мира, город Ноябрьск, водитель автомобиля Toyota допустил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего совершил столкновение с автомобилем KIA. В результате ДТП водитель автомобиля KIA госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства. Все обстоятельства происшествия выясняются. С начала 2024 года в ДТП в ЯНАО погибли 16 человек и 90 получили травмы, в их числе 9 детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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