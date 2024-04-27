В ЯНАО из-за проезда «на красный» водитель отправился в больницу. Фото

28 апреля 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

С начала года в ДТП в ЯНАО погибли 16 человек и 90 получили травмы Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) на пересечении улицы Ленина и проспекта Мира водитель автомобиля Toyota проехал на красный цвет светофора и столкнулся с KIA. В результате ДТП водитель KIA госпитализирован, передает УГИБДД МВД России по ЯНАО. «Около 23:06 на регулируемом перекрестке улица Ленина — проспект Мира, город Ноябрьск, водитель автомобиля Toyota допустил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего совершил столкновение с автомобилем KIA. В результате ДТП водитель автомобиля KIA госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства. Все обстоятельства происшествия выясняются. С начала 2024 года в ДТП в ЯНАО погибли 16 человек и 90 получили травмы, в их числе 9 детей. ДТП из-за проезда на красный сигнал светофора telegram-канал УГИБДД МВД России по ЯНАО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) на пересечении улицы Ленина и проспекта Мира водитель автомобиля Toyota проехал на красный цвет светофора и столкнулся с KIA. В результате ДТП водитель KIA госпитализирован, передает УГИБДД МВД России по ЯНАО. «Около 23:06 на регулируемом перекрестке улица Ленина — проспект Мира, город Ноябрьск, водитель автомобиля Toyota допустил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего совершил столкновение с автомобилем KIA. В результате ДТП водитель автомобиля KIA госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства. Все обстоятельства происшествия выясняются. С начала 2024 года в ДТП в ЯНАО погибли 16 человек и 90 получили травмы, в их числе 9 детей.