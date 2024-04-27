27 апреля 2024

МЧС выпустило новое предупреждение для жителей Свердловской области

В Свердловской области 28 апреля будет сильный ветер до 25 метров в секунду
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчан призвали быть бдительными во время непогоды (архивное фото) Фото:

До конца дня 28 апреля в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду. Такое предупреждение опубликовало региональное МЧС.

«Внимание! До конца суток 28 апреля в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду. Будьте бдительны! Соблюдайте меры безопасности!» — сказано в официальном telegram-канале ведомства.

Ранее МЧС также публиковало срочное обращение к жителям региона. Однако тогда говорилось о порывах ветра до 23 метров в секунду.

При таком ветре нужно избегать нахождения у легких построек, эстакад, деревьев и линий электропередач. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» и «112».

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До конца дня 28 апреля в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду. Такое предупреждение опубликовало региональное МЧС. «Внимание! До конца суток 28 апреля в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду. Будьте бдительны! Соблюдайте меры безопасности!» — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Ранее МЧС также публиковало срочное обращение к жителям региона. Однако тогда говорилось о порывах ветра до 23 метров в секунду. При таком ветре нужно избегать нахождения у легких построек, эстакад, деревьев и линий электропередач. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» и «112».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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