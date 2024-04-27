Природа Погода МЧС выпустило новое предупреждение для жителей Свердловской области В Свердловской области 28 апреля будет сильный ветер до 25 метров в секунду 28 апреля 2024 в 14:19 Размер текста - 17 + Свердловчан призвали быть бдительными во время непогоды (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU До конца дня 28 апреля в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду. Такое предупреждение опубликовало региональное МЧС. «Внимание! До конца суток 28 апреля в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду. Будьте бдительны! Соблюдайте меры безопасности!» — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Ранее МЧС также публиковало срочное обращение к жителям региона. Однако тогда говорилось о порывах ветра до 23 метров в секунду. При таком ветре нужно избегать нахождения у легких построек, эстакад, деревьев и линий электропередач. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» и «112». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! До конца дня 28 апреля в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду. Такое предупреждение опубликовало региональное МЧС. «Внимание! До конца суток 28 апреля в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду. Будьте бдительны! Соблюдайте меры безопасности!» — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Ранее МЧС также публиковало срочное обращение к жителям региона. Однако тогда говорилось о порывах ветра до 23 метров в секунду. При таком ветре нужно избегать нахождения у легких построек, эстакад, деревьев и линий электропередач. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» и «112». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям