МЧС выпустило новое предупреждение для жителей Свердловской области

До конца дня 28 апреля в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду. Такое предупреждение опубликовало региональное МЧС.
«Внимание! До конца суток 28 апреля в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду. Будьте бдительны! Соблюдайте меры безопасности!» — сказано в официальном telegram-канале ведомства.
Ранее МЧС также публиковало срочное обращение к жителям региона. Однако тогда говорилось о порывах ветра до 23 метров в секунду.
При таком ветре нужно избегать нахождения у легких построек, эстакад, деревьев и линий электропередач. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» и «112».
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