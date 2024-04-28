Силуанов пообещал деньги пострадавшим во время паводков в безусловном порядке

Деньги для пострадавших от наводнений будут найдены, заявил Антон Силуанов
Финансовая поддержка пострадавшим в результате наводнений будет предоставлена в безусловном порядке и без каких-либо оговорок. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов.
«Деньги будут найдены в безусловном порядке», — заявил Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что власти тщательно рассчитают размер ущерба, а затем представят предложение правительству.
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