Силуанов пообещал деньги пострадавшим во время паводков в безусловном порядке

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Мост Бурова-Петрова и шоссе Тюнина. Курган, паводок, наводнение, потоп
Деньги для пострадавших от наводнений будут найдены, заявил Антон Силуанов Фото:

Финансовая поддержка пострадавшим в результате наводнений будет предоставлена в безусловном порядке и без каких-либо оговорок. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

«Деньги будут найдены в безусловном порядке», — заявил Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что власти тщательно рассчитают размер ущерба, а затем представят предложение правительству.

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Финансовая поддержка пострадавшим в результате наводнений будет предоставлена в безусловном порядке и без каких-либо оговорок. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов. «Деньги будут найдены в безусловном порядке», — заявил Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что власти тщательно рассчитают размер ущерба, а затем представят предложение правительству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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