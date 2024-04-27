На трассе Екатеринбург — Сысерть из-за сильного ветра дерево упало на проезжую часть. Видео происшествия опубликовал очевидец. На кадрах видно, что полностью парализовано движение на одной полосе.
«На трассе из Екатеринбурга в сторону Сысерти упало дерево на проезжую часть из-за ветра», — передает telegram-канал «Бандитский центр 18+». Движение на одной полосе парализовано. Образовалась пробка.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД Свердловской области. Ответ ожидается.
В регионе до конца дня 28 апреля ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду. МЧС призвало свердловчан быть бдительными. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» и «112».
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