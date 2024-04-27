27 апреля 2024

Упавшее из-за ветра дерево парализовало движение на трассе под Екатеринбургом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, пробка, автомобильная пробка, ремонт дороги
Из-за упавшего дерева парализована полоса движения (архивное фото) Фото:

На трассе Екатеринбург — Сысерть из-за сильного ветра дерево упало на проезжую часть. Видео происшествия опубликовал очевидец. На кадрах видно, что полностью парализовано движение на одной полосе.

«На трассе из Екатеринбурга в сторону Сысерти упало дерево на проезжую часть из-за ветра», — передает telegram-канал «Бандитский центр 18+». Движение на одной полосе парализовано. Образовалась пробка.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД Свердловской области. Ответ ожидается.

В регионе до конца дня 28 апреля ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду. МЧС призвало свердловчан быть бдительными. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» и «112».

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На трассе Екатеринбург — Сысерть из-за сильного ветра дерево упало на проезжую часть. Видео происшествия опубликовал очевидец. На кадрах видно, что полностью парализовано движение на одной полосе. «На трассе из Екатеринбурга в сторону Сысерти упало дерево на проезжую часть из-за ветра», — передает telegram-канал «Бандитский центр 18+». Движение на одной полосе парализовано. Образовалась пробка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД Свердловской области. Ответ ожидается. В регионе до конца дня 28 апреля ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду. МЧС призвало свердловчан быть бдительными. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» и «112».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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