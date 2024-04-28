Льготы многодетным и бесплатный проезд учащимся: что изменится в жизни ямальцев в мае

Многодетным семьям Ямала возместят 30% затрат на жилье

29 апреля 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

В мае в ЯНАО вступают в силу новые льготы для многодетных семей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С началом мая в ЯНАО вводится ряд новых мер поддержки многодетных семей. Для ямальцев расширят компенсации затрат на жилье, подготовку детей к школам и проезд к местам отдыха и оздоровления. Об этих и других изменениях, ожидающих жителей региона, читайте в материале URA.RU. Многодетные семьи получат льготы на оплату жилья Новый закон предполагает частичное возмещение затрат на обеспечение проживания. Компенсация составит 30% средней стоимости жилищных услуг в регионе. Соответствующая выплата будет доступна и для оплаты капитального ремонта. С прошлого года многодетные семьи в ЯНАО могут также пользоваться льготами при оплате коммунальных услуг. Отправиться к местам отдыха и оздоровления станет проще Новость по теме Артюхов готовит новые решения по поддержке института семьи в ЯНАО Многодетные ямальцы смогут чаще компенсировать покупки санаторно-курортных путевок или аренду жилья. С 1 мая соответствующая льгота станет доступна раз в два года — прежде ей можно было воспользоваться раз в три года. Максимальная сумма компенсации в расчете на одного члена семьи как и прежде составляет не более 1600 рублей, кроме детей до трех лет. Школьникам и студентам станет доступен бесплатный проезд Для учащихся школ, и студентов очных отделений до 23 лет из многодетных семей Ямала предусмотрели бесплатный проезд в городских и пригородных автобусах. Льгота будет действовать на территории округа с 1 мая, для ее использования родителям необходимо прикрепить ребенка к своему аккаунту на Госуслугах. Для проезда детям будет достаточно предъявить кондуктору карту «Морошка» В округе введут сертификат для сборов детей в школу Новость по теме Жителей ЯНАО ждут новые программы социальной защиты в 2024 году Школьникам из многодетных семей обеспечат покупку одежды и школьных принадлежностей. На каждого ребенка полагается по 15 тыс. рублей. Средства могут быть использованы для приобретения школьной и спортивной формы, а также других атрибутов учебного процесса — в перечне товаров, разрешенных для покупки доступно 47 наименований. Закон, содержащий сведения о сертификате, вступит в силу с 1 мая, а подать заявку на его получение можно будет на сайте окружного департамента соцзащиты с 1 июня по 30 ноября. Региональные зимники закроются до следующего сезона. Последний действующий зимник Коротчаево-Красноселькуп прекратит работу с 1 мая. В первой декаде мая перестанет работать и ледовая переправа Салехард-Лабытнанги — проезд между городами будут обеспечивать судна на воздушных подушках и вертолеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С началом мая в ЯНАО вводится ряд новых мер поддержки многодетных семей. Для ямальцев расширят компенсации затрат на жилье, подготовку детей к школам и проезд к местам отдыха и оздоровления. Об этих и других изменениях, ожидающих жителей региона, читайте в материале URA.RU. Новый закон предполагает частичное возмещение затрат на обеспечение проживания. Компенсация составит 30% средней стоимости жилищных услуг в регионе. Соответствующая выплата будет доступна и для оплаты капитального ремонта. С прошлого года многодетные семьи в ЯНАО могут также пользоваться льготами при оплате коммунальных услуг. Многодетные ямальцы смогут чаще компенсировать покупки санаторно-курортных путевок или аренду жилья. С 1 мая соответствующая льгота станет доступна раз в два года — прежде ей можно было воспользоваться раз в три года. Максимальная сумма компенсации в расчете на одного члена семьи как и прежде составляет не более 1600 рублей, кроме детей до трех лет. Для учащихся школ, и студентов очных отделений до 23 лет из многодетных семей Ямала предусмотрели бесплатный проезд в городских и пригородных автобусах. Льгота будет действовать на территории округа с 1 мая, для ее использования родителям необходимо прикрепить ребенка к своему аккаунту на Госуслугах. Для проезда детям будет достаточно предъявить кондуктору карту «Морошка» Школьникам из многодетных семей обеспечат покупку одежды и школьных принадлежностей. На каждого ребенка полагается по 15 тыс. рублей. Средства могут быть использованы для приобретения школьной и спортивной формы, а также других атрибутов учебного процесса — в перечне товаров, разрешенных для покупки доступно 47 наименований. Закон, содержащий сведения о сертификате, вступит в силу с 1 мая, а подать заявку на его получение можно будет на сайте окружного департамента соцзащиты с 1 июня по 30 ноября. Последний действующий зимник Коротчаево-Красноселькуп прекратит работу с 1 мая. В первой декаде мая перестанет работать и ледовая переправа Салехард-Лабытнанги — проезд между городами будут обеспечивать судна на воздушных подушках и вертолеты.