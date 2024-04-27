В Екатеринбурге родители вступились за воспитательницу, которая пнула ребенка

28 апреля 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Родители отмечают, что дети любят воспитателя (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За воспитательницу из Екатеринбурга, которая пнула ребенка, вступились родители, чьи дети ходят в этот детский сад. Об этом пишет «КП-Екатеринбург». «Мальчик, упавший со скамейки… имеет проблемы с дисциплиной, он постоянно дерется и никого не слушает. Это, конечно, ее (воспитательницу — прим. URA.RU) не оправдывает. Но сейчас мы переживаем, что ее накажут или уволят. Видео снимала мама этого мальчика, она устроилась в этот детский сад нянечкой», — сказано в материале. Также родители отмечают, что это был единичный случай. По их словам, дети любят воспитателя. Инцидент произошел в детском саду в Екатеринбурге. Воспитательница подметала лавочку и вместо того, чтобы попросить ребенка отойти, пнула малыша ногой. Тот упал и заплакал, а женщина даже не подошла к нему. В прокуратуре уже начали проверку. В полицию по данному факту заявлений не поступало. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За воспитательницу из Екатеринбурга, которая пнула ребенка, вступились родители, чьи дети ходят в этот детский сад. Об этом пишет «КП-Екатеринбург». «Мальчик, упавший со скамейки… имеет проблемы с дисциплиной, он постоянно дерется и никого не слушает. Это, конечно, ее (воспитательницу — прим. URA.RU) не оправдывает. Но сейчас мы переживаем, что ее накажут или уволят. Видео снимала мама этого мальчика, она устроилась в этот детский сад нянечкой», — сказано в материале. Также родители отмечают, что это был единичный случай. По их словам, дети любят воспитателя. Инцидент произошел в детском саду в Екатеринбурге. Воспитательница подметала лавочку и вместо того, чтобы попросить ребенка отойти, пнула малыша ногой. Тот упал и заплакал, а женщина даже не подошла к нему. В прокуратуре уже начали проверку. В полицию по данному факту заявлений не поступало.