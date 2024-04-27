27 апреля 2024

В Екатеринбурге родители вступились за воспитательницу, которая пнула ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер в Сосновском районе. Челябинск , ребенок, детский сад, кукла, пупс, детская безопасность
Родители отмечают, что дети любят воспитателя (архивное фото) Фото:

За воспитательницу из Екатеринбурга, которая пнула ребенка, вступились родители, чьи дети ходят в этот детский сад. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».

«Мальчик, упавший со скамейки… имеет проблемы с дисциплиной, он постоянно дерется и никого не слушает. Это, конечно, ее (воспитательницу — прим. URA.RU) не оправдывает. Но сейчас мы переживаем, что ее накажут или уволят. Видео снимала мама этого мальчика, она устроилась в этот детский сад нянечкой», — сказано в материале.

Также родители отмечают, что это был единичный случай. По их словам, дети любят воспитателя.

Инцидент произошел в детском саду в Екатеринбурге. Воспитательница подметала лавочку и вместо того, чтобы попросить ребенка отойти, пнула малыша ногой. Тот упал и заплакал, а женщина даже не подошла к нему.

В прокуратуре уже начали проверку. В полицию по данному факту заявлений не поступало.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За воспитательницу из Екатеринбурга, которая пнула ребенка, вступились родители, чьи дети ходят в этот детский сад. Об этом пишет «КП-Екатеринбург». «Мальчик, упавший со скамейки… имеет проблемы с дисциплиной, он постоянно дерется и никого не слушает. Это, конечно, ее (воспитательницу — прим. URA.RU) не оправдывает. Но сейчас мы переживаем, что ее накажут или уволят. Видео снимала мама этого мальчика, она устроилась в этот детский сад нянечкой», — сказано в материале. Также родители отмечают, что это был единичный случай. По их словам, дети любят воспитателя. Инцидент произошел в детском саду в Екатеринбурге. Воспитательница подметала лавочку и вместо того, чтобы попросить ребенка отойти, пнула малыша ногой. Тот упал и заплакал, а женщина даже не подошла к нему. В прокуратуре уже начали проверку. В полицию по данному факту заявлений не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...