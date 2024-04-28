ВС РФ взяли под контроль Новобахмутовку в ДНР

28 апреля 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили Новобахмутовку, передает Минобороны РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР. В боях за него принимали активное участие солдаты из группировки «Центр». Об этом сообщает Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка Донецкой Народной Республики», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Кроме того, украинские силы были поражены в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка (ДНР). За последнюю неделю ВС РФ освободили и другие населенные пункты. В частности, были освобождены Новомихайловка и Богдановка. Они также находятся в ДНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР. В боях за него принимали активное участие солдаты из группировки «Центр». Об этом сообщает Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка Донецкой Народной Республики», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Кроме того, украинские силы были поражены в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка (ДНР). За последнюю неделю ВС РФ освободили и другие населенные пункты. В частности, были освобождены Новомихайловка и Богдановка. Они также находятся в ДНР.