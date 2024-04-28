ВС РФ взяли под контроль Новобахмутовку в ДНР

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, армия, военные, украина, мариуполь, война, военнослужащий, вежливые люди, солдат, сво, специальная военная операция
ВС РФ освободили Новобахмутовку, передает Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР. В боях за него принимали активное участие солдаты из группировки «Центр». Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка Донецкой Народной Республики», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Кроме того, украинские силы были поражены в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка (ДНР).

За последнюю неделю ВС РФ освободили и другие населенные пункты. В частности, были освобождены Новомихайловка и Богдановка. Они также находятся в ДНР.

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Российские военные освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР. В боях за него принимали активное участие солдаты из группировки «Центр». Об этом сообщает Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка Донецкой Народной Республики», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Кроме того, украинские силы были поражены в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка (ДНР). За последнюю неделю ВС РФ освободили и другие населенные пункты. В частности, были освобождены Новомихайловка и Богдановка. Они также находятся в ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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