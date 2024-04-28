ВС РФ взяли под контроль Новобахмутовку в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР. В боях за него принимали активное участие солдаты из группировки «Центр». Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка Донецкой Народной Республики», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Кроме того, украинские силы были поражены в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка (ДНР).
За последнюю неделю ВС РФ освободили и другие населенные пункты. В частности, были освобождены Новомихайловка и Богдановка. Они также находятся в ДНР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.