Правительство раскрыло, когда заработает единый реестр воинского учета

Правительство РФ начинает вводить Единый реестр воинского учета в стране. До 31 октября этого года будут проводиться мероприятия по внедрению данной системы, а уже с 1 ноября она начнет полноценно функционировать. Через реестр будет отслеживаться статус военнообязанных, а также тогда начнут полноценно высылать электронные повестки. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правовых актов.
«Первый этап мероприятий по введению реестра воинского учета — со дня вступления в силу положения по 21 октября 2024 года. Второй этап внедрения — с 1 ноября», — следует из
Единый реестр сведений о граждан, подлежащих постановке на воинский учет, представляет собой электронный сервис. Он позволит отслеживать все изменения в данных военнообязанного. В разработке реестра принимают участие представители «Ростелекома».
Также через реестр можно будет отследить отправку электронных повесток. Однако глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что электронные повестки рассылаются уже сейчас, в весенний призыв, передает
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