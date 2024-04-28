Армия и оружие Правительство раскрыло, когда заработает единый реестр воинского учета Правительство РФ: единый реестр воинского учета полноценно заработает с 1 ноября 28 апреля 2024 в 16:04 Размер текста - 17 + Через реестр воинского учета можно будет отследить статус военнообязанного гражданина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2024 Правительство РФ начинает вводить Единый реестр воинского учета в стране. До 31 октября этого года будут проводиться мероприятия по внедрению данной системы, а уже с 1 ноября она начнет полноценно функционировать. Через реестр будет отслеживаться статус военнообязанных, а также тогда начнут полноценно высылать электронные повестки. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правовых актов. «Первый этап мероприятий по введению реестра воинского учета — со дня вступления в силу положения по 21 октября 2024 года. Второй этап внедрения — с 1 ноября», — следует из документа . Единый реестр сведений о граждан, подлежащих постановке на воинский учет, представляет собой электронный сервис. Он позволит отслеживать все изменения в данных военнообязанного. В разработке реестра принимают участие представители «Ростелекома». Также через реестр можно будет отследить отправку электронных повесток. Однако глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что электронные повестки рассылаются уже сейчас, в весенний призыв, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Правительство РФ начинает вводить Единый реестр воинского учета в стране. До 31 октября этого года будут проводиться мероприятия по внедрению данной системы, а уже с 1 ноября она начнет полноценно функционировать. Через реестр будет отслеживаться статус военнообязанных, а также тогда начнут полноценно высылать электронные повестки. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правовых актов. «Первый этап мероприятий по введению реестра воинского учета — со дня вступления в силу положения по 21 октября 2024 года. Второй этап внедрения — с 1 ноября», — следует из документа. Единый реестр сведений о граждан, подлежащих постановке на воинский учет, представляет собой электронный сервис. Он позволит отслеживать все изменения в данных военнообязанного. В разработке реестра принимают участие представители «Ростелекома». Также через реестр можно будет отследить отправку электронных повесток. Однако глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что электронные повестки рассылаются уже сейчас, в весенний призыв, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям