Природа Погода В Екатеринбурге ветром сдуло уличный туалет, остановку и светофор. Фото, видео 28 апреля 2024 в 17:13 Размер текста - 17 + Свердловчан призвали быть бдительными во время непогоды (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 28 апреля порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Так, в городе уже сдуло уличный туалет на Компрессорном, остановку на Московской и сорвало светофор на перекрестке улиц Бебеля — Автомагистральной. Фотографиями делятся очевидцы. «На Компрессорном уличный туалет не выдержал порывов ветра», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». На улице Московская сдуло остановку, а на перекрестке Бебеля — Автомагистральной ветром сорвало светофор, передает telegram-канал «Безумный ЕКБ». МЧС 28 апреля выпустило экстренное предупреждение для жителей региона. Там сказано, что ветер с порывами до 25 метров в секунду ожидается до конца дня. Свердловчан призвали быть бдительными во время непогоды. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» и «112». Злой Екатеринбург Фото: Безумный ЕКБ Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге 28 апреля порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Так, в городе уже сдуло уличный туалет на Компрессорном, остановку на Московской и сорвало светофор на перекрестке улиц Бебеля — Автомагистральной. Фотографиями делятся очевидцы. «На Компрессорном уличный туалет не выдержал порывов ветра», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». На улице Московская сдуло остановку, а на перекрестке Бебеля — Автомагистральной ветром сорвало светофор, передает telegram-канал «Безумный ЕКБ». МЧС 28 апреля выпустило экстренное предупреждение для жителей региона. Там сказано, что ветер с порывами до 25 метров в секунду ожидается до конца дня. Свердловчан призвали быть бдительными во время непогоды. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» и «112». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям