27 апреля 2024

В Екатеринбурге ветром сдуло уличный туалет, остановку и светофор. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПГТ Сосьва после пожара, последствия пожара в исправительной колонии. Свердловская область, пыль, сильный ветер, пыльная буря
Свердловчан призвали быть бдительными во время непогоды (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 28 апреля порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Так, в городе уже сдуло уличный туалет на Компрессорном, остановку на Московской и сорвало светофор на перекрестке улиц Бебеля — Автомагистральной. Фотографиями делятся очевидцы.

«На Компрессорном уличный туалет не выдержал порывов ветра», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». На улице Московская сдуло остановку, а на перекрестке Бебеля — Автомагистральной ветром сорвало светофор, передает telegram-канал «Безумный ЕКБ».

МЧС 28 апреля выпустило экстренное предупреждение для жителей региона. Там сказано, что ветер с порывами до 25 метров в секунду ожидается до конца дня. Свердловчан призвали быть бдительными во время непогоды. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» и «112».

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 28 апреля порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Так, в городе уже сдуло уличный туалет на Компрессорном, остановку на Московской и сорвало светофор на перекрестке улиц Бебеля — Автомагистральной. Фотографиями делятся очевидцы. «На Компрессорном уличный туалет не выдержал порывов ветра», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». На улице Московская сдуло остановку, а на перекрестке Бебеля — Автомагистральной ветром сорвало светофор, передает telegram-канал «Безумный ЕКБ». МЧС 28 апреля выпустило экстренное предупреждение для жителей региона. Там сказано, что ветер с порывами до 25 метров в секунду ожидается до конца дня. Свердловчан призвали быть бдительными во время непогоды. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» и «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...