В Екатеринбурге 28 апреля порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Так, в городе уже сдуло уличный туалет на Компрессорном, остановку на Московской и сорвало светофор на перекрестке улиц Бебеля — Автомагистральной. Фотографиями делятся очевидцы.
«На Компрессорном уличный туалет не выдержал порывов ветра», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». На улице Московская сдуло остановку, а на перекрестке Бебеля — Автомагистральной ветром сорвало светофор, передает telegram-канал «Безумный ЕКБ».
МЧС 28 апреля выпустило экстренное предупреждение для жителей региона. Там сказано, что ветер с порывами до 25 метров в секунду ожидается до конца дня. Свердловчан призвали быть бдительными во время непогоды. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» и «112».
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