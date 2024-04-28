Происшествия Губернатор Калужской области раскрыл подробности об атаке ВСУ на нефтебазу Шапша: на нефтебазе в Людиново не было взрывов цистерн после падения БПЛА 28 апреля 2024 в 17:22 Размер текста - 17 + Владислав Шапша сообщил, что пожара на месте падения БПЛА не было Фото: Владимир Андреев © URA.RU Информация о взрывах на нефтебазе в Людиново Калужской области не соответствует действительности. Губернатор региона Владислав Шапша опроверг слухи о происшествии после падения трех дронов. «В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара», — написал Шапша в своем telegram-канале. По его словам, разрушений и пожара на месте крушения дронов не было. Ранее Шапша сообщил, что три дрона упали в районе нефтебазы в Калужской области. По его словам, никто не пострадал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Информация о взрывах на нефтебазе в Людиново Калужской области не соответствует действительности. Губернатор региона Владислав Шапша опроверг слухи о происшествии после падения трех дронов. «В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара», — написал Шапша в своем telegram-канале. По его словам, разрушений и пожара на месте крушения дронов не было. Ранее Шапша сообщил, что три дрона упали в районе нефтебазы в Калужской области. По его словам, никто не пострадал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям