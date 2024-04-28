Губернатор Калужской области раскрыл подробности об атаке ВСУ на нефтебазу

Шапша: на нефтебазе в Людиново не было взрывов цистерн после падения БПЛА
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, шапша владислав
Владислав Шапша сообщил, что пожара на месте падения БПЛА не было Фото:

Информация о взрывах на нефтебазе в Людиново Калужской области не соответствует действительности. Губернатор региона Владислав Шапша опроверг слухи о происшествии после падения трех дронов.

«В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара», — написал Шапша в своем telegram-канале. По его словам, разрушений и пожара на месте крушения дронов не было.

Ранее Шапша сообщил, что три дрона упали в районе нефтебазы в Калужской области. По его словам, никто не пострадал.

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Информация о взрывах на нефтебазе в Людиново Калужской области не соответствует действительности. Губернатор региона Владислав Шапша опроверг слухи о происшествии после падения трех дронов. «В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара», — написал Шапша в своем telegram-канале. По его словам, разрушений и пожара на месте крушения дронов не было. Ранее Шапша сообщил, что три дрона упали в районе нефтебазы в Калужской области. По его словам, никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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