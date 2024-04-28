Губернатор Калужской области раскрыл подробности об атаке ВСУ на нефтебазу

Владислав Шапша сообщил, что пожара на месте падения БПЛА не было
Информация о взрывах на нефтебазе в Людиново Калужской области не соответствует действительности. Губернатор региона Владислав Шапша опроверг слухи о происшествии после падения трех дронов.
«В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара», — написал Шапша
Ранее Шапша сообщил, что три дрона упали в районе нефтебазы в Калужской области. По его словам, никто не пострадал.
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