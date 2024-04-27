Мэр Екатеринбурга пойдет к губернатору за справедливостью и деньгами

28 апреля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов (слева) постарается убедить шефа, что выступил лучше других Фото: Илья Московец © URA.RU У главы Екатеринбурга Алексея Орлова есть план на случай, если город не выполнит KPI на федеральном голосовании по проектам благоустройства. Он намерен добиваться от губернатора Евгения Куйвашева и областного министра ЖКХ Николая Смирнова особой оценки результата. И у Орлова есть железный аргумент. Голосование по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» продлится до 30 апреля. Механика такова. Каждому региону Москва ставит задачу привести на голосование не менее 30% населения старше 14 лет. Если регион достигает показателя (а Свердловская область уже достигла), то получает федеральное финансирование и в дальнейшем распределяет эти деньги между мэрами, выполнившими аналогичный KPI. У Орлова ситуация непростая: ему нужно привести на голосование 380 тысяч человек. На данный момент собраны 274 тысячи голосов. То есть город, скорее всего, KPI не выполнит. И рискует остаться без миллионов на новые парки и скверы, как в прошлом году. Несмотря на то, что по абсолютным цифрам впереди только Москва и Санкт-Петербург. Очевидна несправедливость. «Мы с этим будем разбираться. Я считаю, что слишком высокая для нас цифра. Все-таки это непростая работа — такое количество людей мобилизовать. Наверное, заметил, какие усилия прикладываются, сколько проектов запущено, — сказал мэр корреспонденту URA.RU. — Смотрю по некоторым другим городам крупным, там и KPI, и показатели гораздо меньше. Когда уже 30 апреля наступит, буду по результатам губернатору докладывать, как мы поработали. Будем обсуждать с ним финансирование пространства, которое победит в голосовании. И методику [формирования задач] смотреть, как она вообще устроена». От Екатеринбурга на благоустройство претендуют восемь площадок: бульвар по улице Посадской, бульвар Культуры, парк 50-летия ВЛКСМ, пространство «Солнечные аллеи», Преображенский парк (вторая очередь), парк 50-летия Советской власти, парк «Семь ключей» и Основинский парк. На данный момент лидирует парк 50-летия ВЛКСМ. Новость по теме Екатеринбург побил трехлетний рекорд, сражаясь за федеральные деньги на парки В разговоре с агентством Орлов отметил своего зама Марину Фадееву. Ей удалось настоящее политтехнологическое чудо. За организацию процесса она взялась сразу после президентских выборов, когда явка составляла катастрофические 17 тысяч голосов, а в администрации царили расслабленность и неразбериха. Имея все ресурсы создать ботоферму и выполнить задачу при помощи нее, Фадеева решила действовать прозрачно. Наняла подрядчиков по сбору голосов на улицах и в общественных пространствах, привлекла волонтерские объединения, запустила беспрецедентную рекламную кампанию — с наружной агитацией, концертами на улице Вайнера, обращениями Орлова и городских селебрити к горожанам в общественном транспорте и ТЦ, поощрительными акциями (за три недели раздали 200 тысяч шоколадок). Голоса собирают даже в храмах. По прогнозам мэра, все это к 30 апреля даст результат на уровне 300 тысяч голосов. Вот так, например, собирали голоса в парке Маяковского днем 28 апреля: Марина Фадеева собирает волонтеров каждые выходные Фото: URA.RU Наиболее результативным дарит сертификаты в Ozon и билеты на концерты, какие сами назовут. А одному из волонтеров, который мечтает стать журналистом, пообещали, что, если займет в волонтерском соревновании первое место, возьмет интервью у Орлова Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У главы Екатеринбурга Алексея Орлова есть план на случай, если город не выполнит KPI на федеральном голосовании по проектам благоустройства. Он намерен добиваться от губернатора Евгения Куйвашева и областного министра ЖКХ Николая Смирнова особой оценки результата. И у Орлова есть железный аргумент. Голосование по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» продлится до 30 апреля. Механика такова. Каждому региону Москва ставит задачу привести на голосование не менее 30% населения старше 14 лет. Если регион достигает показателя (а Свердловская область уже достигла), то получает федеральное финансирование и в дальнейшем распределяет эти деньги между мэрами, выполнившими аналогичный KPI. У Орлова ситуация непростая: ему нужно привести на голосование 380 тысяч человек. На данный момент собраны 274 тысячи голосов. То есть город, скорее всего, KPI не выполнит. И рискует остаться без миллионов на новые парки и скверы, как в прошлом году. Несмотря на то, что по абсолютным цифрам впереди только Москва и Санкт-Петербург. Очевидна несправедливость. «Мы с этим будем разбираться. Я считаю, что слишком высокая для нас цифра. Все-таки это непростая работа — такое количество людей мобилизовать. Наверное, заметил, какие усилия прикладываются, сколько проектов запущено, — сказал мэр корреспонденту URA.RU. — Смотрю по некоторым другим городам крупным, там и KPI, и показатели гораздо меньше. Когда уже 30 апреля наступит, буду по результатам губернатору докладывать, как мы поработали. Будем обсуждать с ним финансирование пространства, которое победит в голосовании. И методику [формирования задач] смотреть, как она вообще устроена». От Екатеринбурга на благоустройство претендуют восемь площадок: бульвар по улице Посадской, бульвар Культуры, парк 50-летия ВЛКСМ, пространство «Солнечные аллеи», Преображенский парк (вторая очередь), парк 50-летия Советской власти, парк «Семь ключей» и Основинский парк. На данный момент лидирует парк 50-летия ВЛКСМ. В разговоре с агентством Орлов отметил своего зама Марину Фадееву. Ей удалось настоящее политтехнологическое чудо. За организацию процесса она взялась сразу после президентских выборов, когда явка составляла катастрофические 17 тысяч голосов, а в администрации царили расслабленность и неразбериха. Имея все ресурсы создать ботоферму и выполнить задачу при помощи нее, Фадеева решила действовать прозрачно. Наняла подрядчиков по сбору голосов на улицах и в общественных пространствах, привлекла волонтерские объединения, запустила беспрецедентную рекламную кампанию — с наружной агитацией, концертами на улице Вайнера, обращениями Орлова и городских селебрити к горожанам в общественном транспорте и ТЦ, поощрительными акциями (за три недели раздали 200 тысяч шоколадок). Голоса собирают даже в храмах. По прогнозам мэра, все это к 30 апреля даст результат на уровне 300 тысяч голосов. Вот так, например, собирали голоса в парке Маяковского днем 28 апреля: