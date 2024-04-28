ВС РФ освободили Кисловку в Харьковской области

В Кисловке продолжается зачистка
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные освободили населенный пункт Кисловка (Харьковская область). Об этом сообщил telegram-канал эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.
«ВС РФ освободили поселок Кисловка на сватово-купянском направлении. В поселке поднят российский флаг», — говорится
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ освободили Новобахмутовку в ДНР. В боях за него принимали активное участие солдаты из группировки «Центр».
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