ВС РФ освободили Кисловку в Харьковской области

28 апреля 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

В Кисловке продолжается зачистка Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные освободили населенный пункт Кисловка (Харьковская область). Об этом сообщил telegram-канал эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина. «ВС РФ освободили поселок Кисловка на сватово-купянском направлении. В поселке поднят российский флаг», — говорится в сообщении. Там отметили, что в населенном пункте идет зачистка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ освободили Новобахмутовку в ДНР. В боях за него принимали активное участие солдаты из группировки «Центр». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные освободили населенный пункт Кисловка (Харьковская область). Об этом сообщил telegram-канал эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина. «ВС РФ освободили поселок Кисловка на сватово-купянском направлении. В поселке поднят российский флаг», — говорится в сообщении. Там отметили, что в населенном пункте идет зачистка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ освободили Новобахмутовку в ДНР. В боях за него принимали активное участие солдаты из группировки «Центр».