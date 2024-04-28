ВС РФ освободили Кисловку в Харьковской области

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, танк, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
В Кисловке продолжается зачистка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные освободили населенный пункт Кисловка (Харьковская область). Об этом сообщил telegram-канал эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.

«ВС РФ освободили поселок Кисловка на сватово-купянском направлении. В поселке поднят российский флаг», — говорится в сообщении. Там отметили, что в населенном пункте идет зачистка.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ освободили Новобахмутовку в ДНР. В боях за него принимали активное участие солдаты из группировки «Центр».

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Российские военные освободили населенный пункт Кисловка (Харьковская область). Об этом сообщил telegram-канал эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина. «ВС РФ освободили поселок Кисловка на сватово-купянском направлении. В поселке поднят российский флаг», — говорится в сообщении. Там отметили, что в населенном пункте идет зачистка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ освободили Новобахмутовку в ДНР. В боях за него принимали активное участие солдаты из группировки «Центр».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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