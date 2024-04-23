Как Россия ответит на размещение на территории Польши ядерного оружия

Полковник Чмутин: Польша станет 4-той страной НАТО по размещению ядерного оружия

24 апреля 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

Если Польша разместит на своей территории ядерное оружие США, это будет прямой угрозой для России, отметил Юрий Чмутин Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Угроза подлета с любой точки Польши критична для России, поэтому в случае размещения ядерного оружия на территории Республики, часть ракетного вооружения РФ будет перенаправлена на его уничтожение. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума «Офицеров России», ветеран ракетных войск, полковник запаса Юрий Чмутин. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика готова разместить ядерное оружие США на своей территории. Он отметил, что с некоторых пор обсуждение данного вопроса стало темой переговоров двух стран. Польша готова разместить у себя ядерное оружие США: что известно о планах НАТО «Прецедентов по уничтожению ядерного оружия еще не было в мировой политике. Но у нас не будет выбора. Если в Польше будет размещен ядерный арсенал, это будет четвертая страна НАТО, которая обладает таким оружием. Для России это дополнительный объект по уничтожению. Мы даже сомневаться не будем. Если Польша разместит на своей территории ядерное оружие, это будет прямая угроза России. В таком случае у нас будет перенацелена часть ракетного вооружения для уничтожения этих ядерных сил. Мы по другому расценивать это не будем. У нас рядом находится Калининградская область и в целом угроза подлета с любой точки Республики Польши критична для нас. Поэтому мы все перенацелим», — сообщил Юрий Чмутин. Также полковник отметил, что угроза ядерной катастрофы всегда присутствует из-за постоянных обстрелов ВСУ Запорожской атомной электростанции (АЭС). «Мы уже давно поднимаем вопрос по Запорожской АЭС. Она находится в холодном режиме, но наличие там ядерного топлива является большой угрозой для всех. Когда украинские войска наносят удары по АЭС, это не отдаляет, а наоборот только приближает нас к ядерной катастрофе. Хотя трагедию, которая произошла на Чернобыльской АЭС, должны помнить, в том числе, на Украине», — подчеркнул Чмутин. Причиной переговоров об оснащению Польши ядерным оружием является безысходность положения европейских стран, которые входят в состав НАТО, добавил он. «Такими заявлениями о размещении ядерного оружия они нагнетают обстановку. Они не только смотрят на поле сражения, сколько с одной стороны погибло, сколько с другой. Они хотят взбудоражить общественность европейских стран и убрать тех, кто идет по линии правоцентристов. Сделать так, чтобы украинская тема оставалась главной, глобальной. Европарламент в этом году может стать антиукраинским, как и выборы президента США. Лидеры европейских стран, которые в составе НАТО, все в агонии и не знают, что делать. С одной стороны Дональд Трамп (экс-президент США), который может не поддерживать антироссийскую позицию, тогда непонятно, что им дальше делать. Потому что без США жить они не могут. А с другой стороны, на них повесили украинское ярмо и обязали надо его тащить, тянуть любыми способами», — заявил Чмутин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Угроза подлета с любой точки Польши критична для России, поэтому в случае размещения ядерного оружия на территории Республики, часть ракетного вооружения РФ будет перенаправлена на его уничтожение. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума «Офицеров России», ветеран ракетных войск, полковник запаса Юрий Чмутин. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика готова разместить ядерное оружие США на своей территории. Он отметил, что с некоторых пор обсуждение данного вопроса стало темой переговоров двух стран. «Прецедентов по уничтожению ядерного оружия еще не было в мировой политике. Но у нас не будет выбора. Если в Польше будет размещен ядерный арсенал, это будет четвертая страна НАТО, которая обладает таким оружием. Для России это дополнительный объект по уничтожению. Мы даже сомневаться не будем. Если Польша разместит на своей территории ядерное оружие, это будет прямая угроза России. В таком случае у нас будет перенацелена часть ракетного вооружения для уничтожения этих ядерных сил. Мы по другому расценивать это не будем. У нас рядом находится Калининградская область и в целом угроза подлета с любой точки Республики Польши критична для нас. Поэтому мы все перенацелим», — сообщил Юрий Чмутин. Также полковник отметил, что угроза ядерной катастрофы всегда присутствует из-за постоянных обстрелов ВСУ Запорожской атомной электростанции (АЭС). «Мы уже давно поднимаем вопрос по Запорожской АЭС. Она находится в холодном режиме, но наличие там ядерного топлива является большой угрозой для всех. Когда украинские войска наносят удары по АЭС, это не отдаляет, а наоборот только приближает нас к ядерной катастрофе. Хотя трагедию, которая произошла на Чернобыльской АЭС, должны помнить, в том числе, на Украине», — подчеркнул Чмутин. Причиной переговоров об оснащению Польши ядерным оружием является безысходность положения европейских стран, которые входят в состав НАТО, добавил он. «Такими заявлениями о размещении ядерного оружия они нагнетают обстановку. Они не только смотрят на поле сражения, сколько с одной стороны погибло, сколько с другой. Они хотят взбудоражить общественность европейских стран и убрать тех, кто идет по линии правоцентристов. Сделать так, чтобы украинская тема оставалась главной, глобальной. Европарламент в этом году может стать антиукраинским, как и выборы президента США. Лидеры европейских стран, которые в составе НАТО, все в агонии и не знают, что делать. С одной стороны Дональд Трамп (экс-президент США), который может не поддерживать антироссийскую позицию, тогда непонятно, что им дальше делать. Потому что без США жить они не могут. А с другой стороны, на них повесили украинское ярмо и обязали надо его тащить, тянуть любыми способами», — заявил Чмутин.