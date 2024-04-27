В Кургане за 12 часов уровень Тобола снизился на шесть сантиметров

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана за 12 часов снизился на шесть сантиметров. За последние два часа уровень не менялся, сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024».
«Город Курган, река Тобол. Уровень воды 28 апреля в 20:00: 864 сантиметра», — гласят данные. За 12 часов уровень воды снизился на шесть сантиметров.
В Курганской области продолжается наводнение. В большинстве округов вода прошла свой пик, а небольшой рост воды фиксируется в Белозерском и Катайском округах. Курганцы начали наводить порядок в местах, где прошел паводок, — сушить дома, убирать мусор — и подавать заявления на оказание материальной помощи. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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Уровень воды в Тоболе в районе Кургана за 12 часов снизился на шесть сантиметров. За последние два часа уровень не менялся, сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Город Курган, река Тобол. Уровень воды 28 апреля в 20:00: 864 сантиметра», — гласят данные. За 12 часов уровень воды снизился на шесть сантиметров. В Курганской области продолжается наводнение. В большинстве округов вода прошла свой пик, а небольшой рост воды фиксируется в Белозерском и Катайском округах. Курганцы начали наводить порядок в местах, где прошел паводок, — сушить дома, убирать мусор — и подавать заявления на оказание материальной помощи. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.