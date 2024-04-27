27 апреля 2024

В Кургане за 12 часов уровень Тобола снизился на шесть сантиметров

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Мост Бурова-Петрова и шоссе Тюнина. Курган, паводок, наводнение, потоп
Уровень воды снизился на шесть сантиметров Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана за 12 часов снизился на шесть сантиметров. За последние два часа уровень не менялся, сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Город Курган, река Тобол. Уровень воды 28 апреля в 20:00: 864 сантиметра», — гласят данные. За 12 часов уровень воды снизился на шесть сантиметров.

В Курганской области продолжается наводнение. В большинстве округов вода прошла свой пик, а небольшой рост воды фиксируется в Белозерском и Катайском округах. Курганцы начали наводить порядок в местах, где прошел паводок, — сушить дома, убирать мусор — и подавать заявления на оказание материальной помощи. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Уровень воды в Тоболе в районе Кургана за 12 часов снизился на шесть сантиметров. За последние два часа уровень не менялся, сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Город Курган, река Тобол. Уровень воды 28 апреля в 20:00: 864 сантиметра», — гласят данные. За 12 часов уровень воды снизился на шесть сантиметров. В Курганской области продолжается наводнение. В большинстве округов вода прошла свой пик, а небольшой рост воды фиксируется в Белозерском и Катайском округах. Курганцы начали наводить порядок в местах, где прошел паводок, — сушить дома, убирать мусор — и подавать заявления на оказание материальной помощи. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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