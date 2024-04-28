Midi Libre: украинцы бегут от мобилизации за границу на надувных матрасах

28 апреля 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

Все больше солдат ВСУ бегут от мобилизации, передает Midi Libre Фото: Министерство обороны Украины Уже более тысячи украинских граждан сбежали от мобилизации в стране. Еще больше уклонистов стали мигрировать после усиления военного призыва. Один из способов, который предпринимается беженцами, — они пытаются переплыть реку Тиса на надувных матрасах и таким образом пересечь границу с Румынией. Об этом пишет французская газета Midi Libre. «Многие украинцы начинают покидать страну. Новые меры, связанные с усилением мобилизации, вынуждают многих людей бежать из страны, причем очень часто с риском для своей жизни. По данным румынских властей, тысячи уклонистов уже пересекли ледяную реку Тиса на границе с Румынией, используя надувные матрасы и лодки», — передают авторы издания. Журналисты отмечают, что многие уже начали наживаться на беженцах. Некоторые мошенники обещают уклонистам договориться с пограничниками, но в итоге максимум предоставляют дешевые надувные матрасы или самодельные плоты. Ранее украинский глава Владимир Зеленский усилил меры мобилизации в стране. В связи с этим, например, теперь невозможно получить новый паспорт. Есть возможность только продлить старый. И это можно сделать только на территории самой страны. Все больше граждан предпринимают попытки покинуть страну. Один из популярных способов — переплыть реку Тиса, передает телеканал 360. Только 28 апреля стало известно о двух утонувших уклонистах при попытке переправы. США вынуждают Украину пойти на мобилизацию и другие меры усиления конфликта с РФ, передает телеканал «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уже более тысячи украинских граждан сбежали от мобилизации в стране. Еще больше уклонистов стали мигрировать после усиления военного призыва. Один из способов, который предпринимается беженцами, — они пытаются переплыть реку Тиса на надувных матрасах и таким образом пересечь границу с Румынией. Об этом пишет французская газета Midi Libre. «Многие украинцы начинают покидать страну. Новые меры, связанные с усилением мобилизации, вынуждают многих людей бежать из страны, причем очень часто с риском для своей жизни. По данным румынских властей, тысячи уклонистов уже пересекли ледяную реку Тиса на границе с Румынией, используя надувные матрасы и лодки», — передают авторы издания. Журналисты отмечают, что многие уже начали наживаться на беженцах. Некоторые мошенники обещают уклонистам договориться с пограничниками, но в итоге максимум предоставляют дешевые надувные матрасы или самодельные плоты. Ранее украинский глава Владимир Зеленский усилил меры мобилизации в стране. В связи с этим, например, теперь невозможно получить новый паспорт. Есть возможность только продлить старый. И это можно сделать только на территории самой страны. Все больше граждан предпринимают попытки покинуть страну. Один из популярных способов — переплыть реку Тиса, передает телеканал 360. Только 28 апреля стало известно о двух утонувших уклонистах при попытке переправы. США вынуждают Украину пойти на мобилизацию и другие меры усиления конфликта с РФ, передает телеканал «Царьград».