Два украинских уклониста утонули в Тисе, уплывая от мобилизации

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В Тисе утонули два украинских уклониста Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во время патрулирования украинско-румынской границы были обнаружены тела двух украинских уклонистов. Они утонули в реке Тиса, пытаясь уйти от мобилизации.

«Пограничники обнаружили в Тисе тела двух мужчин», — сообщили в Госпогранслужбе Украины. Там добавили, что пограничники немедленно вызвали спасателей и сотрудников Национальной полиции для помощи. Из-за сильного течения и условий на реке тела удалось извлечь лишь на следующее утро.

В настоящее время проводится работа по установлению личностей погибших. Это уже 24-й случай гибели мужчин, пытавшихся переплыть реку с момента начала полномасштабной мобилизации, заключили в правоохранительном органе.

В последнее время стало известно о двух случаях, когда уклонистам удалось успешно покинуть Украину, переплыв реку Тису. Один из уклонистов рассказал о своем побеге в Румынию 5 января. По его словам, ему пришлось переплыть реку, несмотря на холод. Другой украинец 12 апреля уплыл по реке в Европу, чтобы избежать мобилизации. Этот поступок получил поддержку со стороны украинского общества.

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Во время патрулирования украинско-румынской границы были обнаружены тела двух украинских уклонистов. Они утонули в реке Тиса, пытаясь уйти от мобилизации. «Пограничники обнаружили в Тисе тела двух мужчин», — сообщили в Госпогранслужбе Украины. Там добавили, что пограничники немедленно вызвали спасателей и сотрудников Национальной полиции для помощи. Из-за сильного течения и условий на реке тела удалось извлечь лишь на следующее утро. В настоящее время проводится работа по установлению личностей погибших. Это уже 24-й случай гибели мужчин, пытавшихся переплыть реку с момента начала полномасштабной мобилизации, заключили в правоохранительном органе. В последнее время стало известно о двух случаях, когда уклонистам удалось успешно покинуть Украину, переплыв реку Тису. Один из уклонистов рассказал о своем побеге в Румынию 5 января. По его словам, ему пришлось переплыть реку, несмотря на холод. Другой украинец 12 апреля уплыл по реке в Европу, чтобы избежать мобилизации. Этот поступок получил поддержку со стороны украинского общества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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