Противопаводковая комиссия провела обследование домов в подтопленном Кетово. Фото

28 апреля 2024 в 23:24 Размер текста - 17 +

На территории подтопленными из 769 домов остаются порядка 150 (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Комиссия по ликвидации последствий паводка провела обследование домов в селе Кетово (Курганская область). По словам главы региона Вадима Шумкова, работали там, откуда уже ушла вода. «Прошли по домам жителей по улицам Ленина и Мяготина, где воды уже нет. Ее прежний уровень видно по отметкам на стенах и заборах. Муниципальные оценочные комиссии прошли практически везде. Принято 1040 решений о выплатах», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. На территории продолжают откачивать воду из дворов при помощи машин с помпами. Проводится отработка общественных территорий и дворов по желанию граждан, добавил губернатор. Ранее многие жители региона жаловались, что не получили выплаты по 10 тысяч рублей, несмотря на то, что вода зашла на их участки. Шумков поручил главам муниципалитетов срочно проработать этот вопрос. По мнению главы Курганской области, компенсация должна начисляться во всех случаях, когда дом затопило. Решения по гражданам, которым уже отказали в выплатах, будут рассмотрены повторно. В Кетово остаются подтопленными порядка 150 домовладений telegram-канал Вадима Шумкова Губернатор поручил уделять повышенное внимание проблемам пожилых, чьи дома повредил паводок telegram-канал Вадима Шумкова При помощи спецсредств откачивают с участков воду telegram-канал Вадима Шумкова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комиссия по ликвидации последствий паводка провела обследование домов в селе Кетово (Курганская область). По словам главы региона Вадима Шумкова, работали там, откуда уже ушла вода. «Прошли по домам жителей по улицам Ленина и Мяготина, где воды уже нет. Ее прежний уровень видно по отметкам на стенах и заборах. Муниципальные оценочные комиссии прошли практически везде. Принято 1040 решений о выплатах», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. На территории продолжают откачивать воду из дворов при помощи машин с помпами. Проводится отработка общественных территорий и дворов по желанию граждан, добавил губернатор. Ранее многие жители региона жаловались, что не получили выплаты по 10 тысяч рублей, несмотря на то, что вода зашла на их участки. Шумков поручил главам муниципалитетов срочно проработать этот вопрос. По мнению главы Курганской области, компенсация должна начисляться во всех случаях, когда дом затопило. Решения по гражданам, которым уже отказали в выплатах, будут рассмотрены повторно.