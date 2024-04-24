Шумков поручил срочно решить вопрос с отказом в выплатах пострадавшим в паводке

25 апреля 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Курганцам, неполучившим матпомощь, проработают вопрос с единовременными выплатами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил главам срочно проработать вопрос по единовременным выплатам гражданам, которым было отказано в материальной помощи из-за отсутствия факта подтопления домов. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. Ранее многие жители жаловались, что не получили выплаты по 10 тысяч рублей, несмотря на то, что вода зашла на их участки. «Отдельно, за рамками указанных решений, дал поручение главам и коллегам по правительству срочно проработать вопрос по единовременной материальной помощи жителям тех домов, которые в соответствии с нормативными документами де-юре не являются подтопленными, но вода там побывала. Разница уровня воды в несколько сантиметров не должна являться причиной раздора между людьми», — написал Шумков. Также глава региона отметил, что решения о наличии оснований для выплат выносят муниципальные оценочные комиссии. Шумков подчеркнул, что они очень загружены и им нужно помогать. Для этого гражданам необходимо быстро предоставлять документы и доказательства для формирования заключений. Ранее URA.RU писало, что курганские власти увеличили выплаты для пострадавших от наводнения. По частичной утрате имущества первой необходимости размер матпомощи подняли с 30 до 50 тысяч рублей, по полной — с 50 до 100 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил главам срочно проработать вопрос по единовременным выплатам гражданам, которым было отказано в материальной помощи из-за отсутствия факта подтопления домов. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. Ранее многие жители жаловались, что не получили выплаты по 10 тысяч рублей, несмотря на то, что вода зашла на их участки. «Отдельно, за рамками указанных решений, дал поручение главам и коллегам по правительству срочно проработать вопрос по единовременной материальной помощи жителям тех домов, которые в соответствии с нормативными документами де-юре не являются подтопленными, но вода там побывала. Разница уровня воды в несколько сантиметров не должна являться причиной раздора между людьми», — написал Шумков. Также глава региона отметил, что решения о наличии оснований для выплат выносят муниципальные оценочные комиссии. Шумков подчеркнул, что они очень загружены и им нужно помогать. Для этого гражданам необходимо быстро предоставлять документы и доказательства для формирования заключений. Ранее URA.RU писало, что курганские власти увеличили выплаты для пострадавших от наводнения. По частичной утрате имущества первой необходимости размер матпомощи подняли с 30 до 50 тысяч рублей, по полной — с 50 до 100 тысяч рублей.