Жителям Курганской области, чьи домовладения попали в зону подтопления, следует примерно месяц использовать воду из скважин и колодцев исключительно для хозяйственных нужд. Об этом предупредил глава курганского управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов.
«Если ваши колодцы и скважины оказались в подтопленной зоне или находятся рядом, я бы посоветовал данную воду использовать только как техническую в течение следующего месяца», — сказал Григорий Хохлов. Его видеообращение выложено в telegram-канале правительства региона.
Гражданам, чьи участки были подтоплены, важно после схода воды провести санитарную обработку местности. Хохлов также рекомендовал курганцам поставить прививку от гепатита А.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору держать на контроле состояние воды в регионе. О самых главных новостях по теме паводка за прошедший день — узнаете из материала URA.RU.
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Жителям Курганской области, чьи домовладения попали в зону подтопления, следует примерно месяц использовать воду из скважин и колодцев исключительно для хозяйственных нужд. Об этом предупредил глава курганского управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов. «Если ваши колодцы и скважины оказались в подтопленной зоне или находятся рядом, я бы посоветовал данную воду использовать только как техническую в течение следующего месяца», — сказал Григорий Хохлов. Его видеообращение выложено в telegram-канале правительства региона. Гражданам, чьи участки были подтоплены, важно после схода воды провести санитарную обработку местности. Хохлов также рекомендовал курганцам поставить прививку от гепатита А. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору держать на контроле состояние воды в регионе. О самых главных новостях по теме паводка за прошедший день — узнаете из материала URA.RU.