28 апреля 2024
27 апреля 2024

Роспотребнадзор рекомендовал курганцам месяц не пить воду из колодцев и скважин. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В паводок в колодцы и скважины могут попасть химические и биологические загрязнения
В паводок в колодцы и скважины могут попасть химические и биологические загрязнения Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Жителям Курганской области, чьи домовладения попали в зону подтопления, следует примерно месяц использовать воду из скважин и колодцев исключительно для хозяйственных нужд. Об этом предупредил глава курганского управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов.

«Если ваши колодцы и скважины оказались в подтопленной зоне или находятся рядом, я бы посоветовал данную воду использовать только как техническую в течение следующего месяца», — сказал Григорий Хохлов. Его видеообращение выложено в telegram-канале правительства региона.

Гражданам, чьи участки были подтоплены, важно после схода воды провести санитарную обработку местности. Хохлов также рекомендовал курганцам поставить прививку от гепатита А.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору держать на контроле состояние воды в регионе. О самых главных новостях по теме паводка за прошедший день — узнаете из материала URA.RU.

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Жителям Курганской области, чьи домовладения попали в зону подтопления, следует примерно месяц использовать воду из скважин и колодцев исключительно для хозяйственных нужд. Об этом предупредил глава курганского управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов. «Если ваши колодцы и скважины оказались в подтопленной зоне или находятся рядом, я бы посоветовал данную воду использовать только как техническую в течение следующего месяца», — сказал Григорий Хохлов. Его видеообращение выложено в telegram-канале правительства региона. Гражданам, чьи участки были подтоплены, важно после схода воды провести санитарную обработку местности. Хохлов также рекомендовал курганцам поставить прививку от гепатита А. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору держать на контроле состояние воды в регионе. О самых главных новостях по теме паводка за прошедший день — узнаете из материала URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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