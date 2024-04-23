Мишустин поручил Роспотребнадзору держать на контроле состояние воды в Кургане

24 апреля 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Мишустин отметил важность контроля за состоянием воды из-за паводка Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору держать на контроле состояние воды в Курганской области, где паводок затопил многие микрорайоны города, садоводства и населенные пункты. Об этом сообщает правительство России. «Важна полная концентрация за обеспечением эпидемиологического благополучия в случае ЧС природного характера. К ним относятся наводнения. <…> Сейчас непростая ситуация из-за паводка в Курганской области и ряде других областей. Здесь, в первую очередь, надо постоянно контролировать снабжение водой», — отметил Мишустин в разговоре с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Глава ведомства отметила, что реки в Курганской области, как и в других субъектах, которые топило наводнением, являются главным источник водоснабжения. По ее словам, загрязненная паводком вода не должна попадать без должного контроля и очистки к людям. Для того этого работает санитарный щит — развернуты стационарные и мобильные лаборатории. «Мы провели более четырех тысяч самых разных исследований воды. Отработали все алгоритмы организации безопасности, очистки и дезинфекции воды. Идет контроль качества привозной, бутилированной воды. Уверена, мы не допустим ухудшения здоровья граждан в затопляемых зонах», — отметила Попова. Ранее URA.RU писало, что несмотря на сильный паводок в Курганской области очистные сооружения водопровода «Арбинка» работают в штатном режиме. Вода соответствует всем нормам. На затопленных территориях проводится санитарная очистка и дезинфекция. Актуальная информация о наводнение в регионе — в онлайн-трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору держать на контроле состояние воды в Курганской области, где паводок затопил многие микрорайоны города, садоводства и населенные пункты. Об этом сообщает правительство России. «Важна полная концентрация за обеспечением эпидемиологического благополучия в случае ЧС природного характера. К ним относятся наводнения. <…> Сейчас непростая ситуация из-за паводка в Курганской области и ряде других областей. Здесь, в первую очередь, надо постоянно контролировать снабжение водой», — отметил Мишустин в разговоре с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Глава ведомства отметила, что реки в Курганской области, как и в других субъектах, которые топило наводнением, являются главным источник водоснабжения. По ее словам, загрязненная паводком вода не должна попадать без должного контроля и очистки к людям. Для того этого работает санитарный щит — развернуты стационарные и мобильные лаборатории. «Мы провели более четырех тысяч самых разных исследований воды. Отработали все алгоритмы организации безопасности, очистки и дезинфекции воды. Идет контроль качества привозной, бутилированной воды. Уверена, мы не допустим ухудшения здоровья граждан в затопляемых зонах», — отметила Попова. Ранее URA.RU писало, что несмотря на сильный паводок в Курганской области очистные сооружения водопровода «Арбинка» работают в штатном режиме. Вода соответствует всем нормам. На затопленных территориях проводится санитарная очистка и дезинфекция. Актуальная информация о наводнение в регионе — в онлайн-трансляции агентства.