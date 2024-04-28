Мост через реку Юрюзань размыло около села Александровка (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители села Александровка Челябинской области не дождались обещанного властями ремонта моста через реку Юрюзань, с которого 24 апреля унесло бетонные плиты из-за обильного половодья. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«За несколько дней ничего не изменилось. Вода только спала, но это не заслуга главы», — рассказала URA.RU читательница Катерина А. В редакцию она прислала фото и видео, подтверждающие ее слова.

Девушка напомнила, что в интервью сайту 74.ру 25 апреля глава Катав-Ивановского района, где находится село Александровка, Николай Шиманович пообещал поставить кольца, усилить дорогу. «Но по факту ничего не сделано. Даже плиты, которые унесло потоком воды, так и остались разбросаны (это показано на видео — прим. URA.RU), никто их не трогал», — рассказала девушка.

Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Катав-Ивановского района. Ответ будет опубликован после получения.

Инцидент с мостом в районе села Александровка Челябинской области произошел вечером 24 апреля. Вода смыла бетонные плиты через реку Юрюзань и унесла автомобиль местного жителя. Мужчина пытался из Александровки выехать за продуктами и инсулином.

Районные власти отдали за ремонт моста в 2023 году около 15 миллионов рублей. Мостом, который не выдержал первое же половодье, заинтересовались силовики, сообщил источник URA.RU. Со слов главы района Шимановича, мост погрызли бобры.

Бетонные плиты от моста до сих пор валяются рядом Фото предоставлено читателем URA.RU

Вода спала, но ремонт моста около села Александровка так и не начался Фото предоставлено читателем URA.RU