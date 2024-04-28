На федеральной трассе Р-402 (Арбатский район) из-за укрепления дороги от возможного затопления движение на протяжении восьми километров сделали реверсивным. В результате этого продолжают образовываться длинные пробки. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Перед селом Абатское из-за работ на федеральной трассе и реверсивного движения скапливаются большие пробки. Время проезда 20-30 километрового участка растягивается на несколько часов», — написал глава региона в telegram-канале.
Ситуация не изменилась с 23 апреля. Губернатор Моор подчеркивает, что это доставляет водителям большие неудобства, однако вместе с ГИБДД они приняли дополнительные решения, чтобы помочь людям. Сообщается, что сотрудники ведомства для улучшения обстановки на дороге дозировано пропускают фуры в Ялуторовске, чтобы сократить время в пути на трассе.
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На федеральной трассе Р-402 (Арбатский район) из-за укрепления дороги от возможного затопления движение на протяжении восьми километров сделали реверсивным. В результате этого продолжают образовываться длинные пробки. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Перед селом Абатское из-за работ на федеральной трассе и реверсивного движения скапливаются большие пробки. Время проезда 20-30 километрового участка растягивается на несколько часов», — написал глава региона в telegram-канале. Ситуация не изменилась с 23 апреля. Губернатор Моор подчеркивает, что это доставляет водителям большие неудобства, однако вместе с ГИБДД они приняли дополнительные решения, чтобы помочь людям. Сообщается, что сотрудники ведомства для улучшения обстановки на дороге дозировано пропускают фуры в Ялуторовске, чтобы сократить время в пути на трассе.