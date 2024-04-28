28 апреля 2024
27 апреля 2024

Из-за паводка на трассе Тюмень — Омск образуются длинные пробки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подтопление в Ревде на улице Коммуны. Свердловская область, пермский тракт, пробка на трассе, автодорога пермь екатеринбург
Из-за борьбы с паводками на тюменской трассе образуются пробки (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

На федеральной трассе Р-402 (Арбатский район) из-за укрепления дороги от возможного затопления движение на протяжении восьми километров сделали реверсивным. В результате этого продолжают образовываться длинные пробки. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Перед селом Абатское из-за работ на федеральной трассе и реверсивного движения скапливаются большие пробки. Время проезда 20-30 километрового участка растягивается на несколько часов», — написал глава региона в telegram-канале.

Ситуация не изменилась с 23 апреля. Губернатор Моор подчеркивает, что это доставляет водителям большие неудобства, однако вместе с ГИБДД они приняли дополнительные решения, чтобы помочь людям. Сообщается, что сотрудники ведомства для улучшения обстановки на дороге дозировано пропускают фуры в Ялуторовске, чтобы сократить время в пути на трассе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На федеральной трассе Р-402 (Арбатский район) из-за укрепления дороги от возможного затопления движение на протяжении восьми километров сделали реверсивным. В результате этого продолжают образовываться длинные пробки. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Перед селом Абатское из-за работ на федеральной трассе и реверсивного движения скапливаются большие пробки. Время проезда 20-30 километрового участка растягивается на несколько часов», — написал глава региона в telegram-канале. Ситуация не изменилась с 23 апреля. Губернатор Моор подчеркивает, что это доставляет водителям большие неудобства, однако вместе с ГИБДД они приняли дополнительные решения, чтобы помочь людям. Сообщается, что сотрудники ведомства для улучшения обстановки на дороге дозировано пропускают фуры в Ялуторовске, чтобы сократить время в пути на трассе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...