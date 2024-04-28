28 апреля 2024
27 апреля 2024

Челябинцы помогли открыть в зоне СВО автосервис. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые мастерские в рамках реализации нацпроекта «Образование», соответствующие стандартам WorldSkills. Челябинск, ремонт автомобиля, автомастерская, автотранспорт, мастерская по ремонту, кузовной ремонт, рихтовка, автотранспортный техникум, автосервис, автомобильный сервис
Сервис на СВО оснащен лучше, чем хороший гражданский сервис (фото из архива) Фото:

В зоне проведения спецоперации заработал автосервис, открытый на средства, собранные Народным фронтом. Об этом в своем telegram-канале рассказал руководитель исполкома в Челябинской области Денис Рыжий.

«Загадка дня: что такого есть на фронте, чему позавидует практически любой мужчина в тылу? А может, даже некоторые женщины. Ответ: крутой автосервис!» — написал Рыжий в первом посту в своем telegram-канале.

На опубликованном видео челябинский боец Юрий Гагарин «Ангел» рассказал, что сервис открыт на средства, собранные общероссийским Народным фронтом. Оснащен лучше, чем хороший гражданский сервис.

«[В наличии] колеса, фильтры, масла, то есть весь расходный материал, который необходим для ремонта нашей техники. Также электроды, тормозные колодки, насосы, сварочные аппараты. Это быстрый путь к восстановлению техники. Без этого победить невозможно», — добавил Гагарин.

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В зоне проведения спецоперации заработал автосервис, открытый на средства, собранные Народным фронтом. Об этом в своем telegram-канале рассказал руководитель исполкома в Челябинской области Денис Рыжий. «Загадка дня: что такого есть на фронте, чему позавидует практически любой мужчина в тылу? А может, даже некоторые женщины. Ответ: крутой автосервис!» — написал Рыжий в первом посту в своем telegram-канале. На опубликованном видео челябинский боец Юрий Гагарин «Ангел» рассказал, что сервис открыт на средства, собранные общероссийским Народным фронтом. Оснащен лучше, чем хороший гражданский сервис. «[В наличии] колеса, фильтры, масла, то есть весь расходный материал, который необходим для ремонта нашей техники. Также электроды, тормозные колодки, насосы, сварочные аппараты. Это быстрый путь к восстановлению техники. Без этого победить невозможно», — добавил Гагарин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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