В зоне проведения спецоперации заработал автосервис, открытый на средства, собранные Народным фронтом. Об этом в своем telegram-канале рассказал руководитель исполкома в Челябинской области Денис Рыжий.
«Загадка дня: что такого есть на фронте, чему позавидует практически любой мужчина в тылу? А может, даже некоторые женщины. Ответ: крутой автосервис!» — написал Рыжий в первом посту в своем telegram-канале.
На опубликованном видео челябинский боец Юрий Гагарин «Ангел» рассказал, что сервис открыт на средства, собранные общероссийским Народным фронтом. Оснащен лучше, чем хороший гражданский сервис.
«[В наличии] колеса, фильтры, масла, то есть весь расходный материал, который необходим для ремонта нашей техники. Также электроды, тормозные колодки, насосы, сварочные аппараты. Это быстрый путь к восстановлению техники. Без этого победить невозможно», — добавил Гагарин.
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