Раненый боец из ХМАО под минометным обстрелом спас товарища

29 апреля 2024 в 03:38 Размер текста - 17 +

Во время обстрела боец получил ранение верхних и нижних конечностей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец Ага с позывным «Мага» из Когалыма (ХМАО) под минометным обстрелом спас товарища. При этом он был ранен, сообщает telegram-канал «ЮграСолдату». «Рядовой Ага с позывным „Мага“ коренной житель Когалыма из многодетной семьи. Боец в составе группы выполнял боевое задание в селе Тоненькое на авдеевском направлении. Во время задачи начался минометный обстрел, и „Мага“ получил ранение верхних и нижних конечностей. Отходя с позиций, он увидел бойца, которому оторвало ногу, прощупав пульс, принял решение вытащить боевого товарища», — говорится в сообщении. Уточняется, что раненый «Мага» несколько километров нес на себе другого военнослужащего и смог добраться до своих. В будущем он планирует связать свою жизнь с военной профессией и надеется дальше преданно служить Отечеству, а также получить звание офицера. В Екатеринбурге в 2023 году он прошел обучение по работе с беспилотными летальными аппаратами (БПЛА). А после заключил контракт с Министерством обороны РФ. «Мага» виртуозно управляет БПЛА и уже награжден Орденом «Мужества» и Медалью «За отвагу». Югорчанин с позывным «Бояра» пытался отразить атаку беспилотника, однако наступил на замаскированную противопехотную мину. Он получил травму, но успел предупредить сослуживцев, чем спас их жизни. Отмечается, что «Бояра» служит в мотострелковой бригаде в подразделении радиоэлектронной борьбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец Ага с позывным «Мага» из Когалыма (ХМАО) под минометным обстрелом спас товарища. При этом он был ранен, сообщает telegram-канал «ЮграСолдату». «Рядовой Ага с позывным „Мага“ коренной житель Когалыма из многодетной семьи. Боец в составе группы выполнял боевое задание в селе Тоненькое на авдеевском направлении. Во время задачи начался минометный обстрел, и „Мага“ получил ранение верхних и нижних конечностей. Отходя с позиций, он увидел бойца, которому оторвало ногу, прощупав пульс, принял решение вытащить боевого товарища», — говорится в сообщении. Уточняется, что раненый «Мага» несколько километров нес на себе другого военнослужащего и смог добраться до своих. В будущем он планирует связать свою жизнь с военной профессией и надеется дальше преданно служить Отечеству, а также получить звание офицера. В Екатеринбурге в 2023 году он прошел обучение по работе с беспилотными летальными аппаратами (БПЛА). А после заключил контракт с Министерством обороны РФ. «Мага» виртуозно управляет БПЛА и уже награжден Орденом «Мужества» и Медалью «За отвагу». Югорчанин с позывным «Бояра» пытался отразить атаку беспилотника, однако наступил на замаскированную противопехотную мину. Он получил травму, но успел предупредить сослуживцев, чем спас их жизни. Отмечается, что «Бояра» служит в мотострелковой бригаде в подразделении радиоэлектронной борьбы.