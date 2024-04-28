28 апреля 2024
27 апреля 2024

Раненый боец из ХМАО под минометным обстрелом спас товарища

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Во время обстрела боец получил ранение верхних и нижних конечностей Фото:
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Боец Ага с позывным «Мага» из Когалыма (ХМАО) под минометным обстрелом спас товарища. При этом он был ранен, сообщает telegram-канал «ЮграСолдату».

«Рядовой Ага с позывным „Мага“ коренной житель Когалыма из многодетной семьи. Боец в составе группы выполнял боевое задание в селе Тоненькое на авдеевском направлении. Во время задачи начался минометный обстрел, и „Мага“ получил ранение верхних и нижних конечностей. Отходя с позиций, он увидел бойца, которому оторвало ногу, прощупав пульс, принял решение вытащить боевого товарища», — говорится в сообщении.

Уточняется, что раненый «Мага» несколько километров нес на себе другого военнослужащего и смог добраться до своих. В будущем он планирует связать свою жизнь с военной профессией и надеется дальше преданно служить Отечеству, а также получить звание офицера.

В Екатеринбурге в 2023 году он прошел обучение по работе с беспилотными летальными аппаратами (БПЛА). А после заключил контракт с Министерством обороны РФ. «Мага» виртуозно управляет БПЛА и уже награжден Орденом «Мужества» и Медалью «За отвагу».

Югорчанин с позывным «Бояра» пытался отразить атаку беспилотника, однако наступил на замаскированную противопехотную мину. Он получил травму, но успел предупредить сослуживцев, чем спас их жизни. Отмечается, что «Бояра» служит в мотострелковой бригаде в подразделении радиоэлектронной борьбы.

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Боец Ага с позывным «Мага» из Когалыма (ХМАО) под минометным обстрелом спас товарища. При этом он был ранен, сообщает telegram-канал «ЮграСолдату». «Рядовой Ага с позывным „Мага“ коренной житель Когалыма из многодетной семьи. Боец в составе группы выполнял боевое задание в селе Тоненькое на авдеевском направлении. Во время задачи начался минометный обстрел, и „Мага“ получил ранение верхних и нижних конечностей. Отходя с позиций, он увидел бойца, которому оторвало ногу, прощупав пульс, принял решение вытащить боевого товарища», — говорится в сообщении. Уточняется, что раненый «Мага» несколько километров нес на себе другого военнослужащего и смог добраться до своих. В будущем он планирует связать свою жизнь с военной профессией и надеется дальше преданно служить Отечеству, а также получить звание офицера. В Екатеринбурге в 2023 году он прошел обучение по работе с беспилотными летальными аппаратами (БПЛА). А после заключил контракт с Министерством обороны РФ. «Мага» виртуозно управляет БПЛА и уже награжден Орденом «Мужества» и Медалью «За отвагу». Югорчанин с позывным «Бояра» пытался отразить атаку беспилотника, однако наступил на замаскированную противопехотную мину. Он получил травму, но успел предупредить сослуживцев, чем спас их жизни. Отмечается, что «Бояра» служит в мотострелковой бригаде в подразделении радиоэлектронной борьбы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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